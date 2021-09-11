كلف الملك المغربي محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، في ضوء تصدّر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

موقع تابناك الإخباري_كلف الملك المغربي محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، في ضوء تصدّر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف عزيز أخنوش، أنه "سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة".

وأكد أخنوش في تصريح للصحافة عقب من قبل الملك المغربي محمد السادس رئيسا للحكومة، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة امس الجمعة، أنه "سيقوم ابتداء من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن يتم التوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة".

واعرب عن "أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية "أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية".

كما أعرب رئيس الحكومة المكلف عن "اعتزازه وسعادته بالاستقبال الملكي الذي حظي به"، مؤكدا أنه "لشرف لي ولأعضاء الحزب ولجميع المغاربة، وهذه الثقة المولوية مسؤولية كبيرة ونحن واعون بها".

وأعلن القصر الملكي بالمغرب أن الملك محمد السادس عيّن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز بالانتخابات عزيز اخنوش رئيسا للحكومة وتكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وورد في بيان عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل امس بالقصر الملكي بفاس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.

ويأتي هذا التعيين طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية للثامن من سبتمبر 2021، حيث يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات.

فبحسب الفصل 47 من الدستور المعدل في 2011، يعيّن الملك رئيسا للحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.

وحقق حزب التجمع الوطني للأحرار المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي وحصل على 102 مقاعد في البرلمان و9997 في المجالس البلدية.

ويعتبر عزيز اخنوش (60 عاما) من المقربين من القصر الملكي، جمع بين السياسية والاقتصاد، شغل منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ 2007، وتقدر ثروته بملياري دولار.



