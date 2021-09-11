قائد الثورة الاسلامية: الجيش يتواجد في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم السبت، أن الجيش الإيراني يتواجد اليوم في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية.

موقع تابناك الإخباري_هنأ قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي عودة مجموعة الـ 75 للقوات البحرية الى المياه الاقليمية الايرانية، واصفا عودتها بالاقتدار والعزة لجميع القوات البحرية..

وشكر الامام الخامنئي جميع افراد القوة البحرية لهذا الاقتدار والقوة وتنفيذ مهمتهم التاريخية في المحيط الاطلسي.

وشدد قائد الثورة الاسلامية على أن "الجيش الايراني موجود اليوم في الساحة بجدارة وانه على أتم الاستعداد لاستخدام طاقاته وامكانياته في الدفاع عن الثورة الاسلامية واهدافها السامية".

ودعا الجيش الايراني الى المحافظة على قدراته وتعزيزها والارتقاء بها.

وعادت المجموعة الـ 75 للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مياه البلاد الخميس الماضي في ختام رحلة استغرقت 133 يوما قطعت فيها 44 الف كم.