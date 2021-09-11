بايدن في الذكرى العشرين لاحداث 11 سبتمبر: يجب إبعاد الخوف من قاموسنا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، عشية الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، الأمريكيين على إظهار الوحدة "أعظم نقاط قوتنا"، حسب قوله.

موقع تابناك الإخباري_وقال بايدن في مقطع فيديو نشرته صفحات البيت الأبيض الرسمية منتصف ليل الجمعة السبت: "بالنسبة لي الدرس الرئيسي من (هجمات) 11 سبتمبر هو أننا وفي أشد المواقف، وسط الشد والجذب...والمعركة من أجل روح أمريكا، فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا".

وأضاف رئيس الولايات المتحدة: "الوحدة لا تعني أن علينا أن نصدق الشيء نفسه، لكن يجب أن يكون لدينا احترام أساسي وإيمان ببعضنا البعض وفي هذه الأمة".

وأشاد بايدن في التسجيل المصور بقتلى الهجمات وآلاف المصابين وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات التعافي.

ومن المقرر أن يزور بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم السبت، المواقع الثلاثة لهجمات 11 سبتمبر 2001: في نيويورك والبنتاغون وفي ولاية بنسلفانيا.

يشار إلى أنه في صباح الثلاثاء، 11 أيلول/سبتمبر 2001، استولى انتحاريون على أربع طائرات كانت تحلق في أجواء شرق الولايات المتحدة في وقت واحد.

واستخدموا الطائرات كصواريخ عملاقة موجهة، حيث ضربت طائرتان برجي التجارة العالمي في نيويورك، فيما دمرت الطائرة الثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) خارج العاصمة واشنطن، بينما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا.

ولقي 2977 شخصا مصرعهم في الهجمات على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن والطائرة المخطوفة التي تحطمت في ولاية بنسلفانيا دون الوصول إلى هدفها المفترض.



