الولايات المتحدة ترسل 500 ألف جرعة لقاح لتونس

تسلّمت الحكومة التونسية امس الجمعة 500 ألف جرعة من التلاقيح ضد كوفيد-19 منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة "كوفاكس" لمعاضدة جهودها في مواجهة الجائحة.

موقع تابناك الإخباري_تلقّت تونس 500 ألف جرعة من التلاقيح ضد كوفيد-19 منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة "كوفاكس" لمعاضدة جهود بلادنا في مواجهة هذه الجائحة.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد تسلم هذه الجرعات، كل من "علي المرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحّة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وإيريكا تيبولت، ممثّلة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وإيف سوتاران، ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، وماريلينا فيفيانا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس."

ووجّهت رئاسة الجمهورية في بيانها جزيل الشكر "للولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة وقوفها إلى جانب تونس في هذا الظرف الوبائي الصعب بما يُترجم مدى متانة علاقات الصداقة التاريخية وقيم التضامن والتعاون القائمة بين البلدين."