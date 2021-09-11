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ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات متشائمة حول الإنتاج الأميركي

وارتفع خام "برنت" بنسبة 1.7 بالمئة إلى 72.65 دولار، بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 69.19 دولار بارتفاع نسبته 1.5 بالمئة.
رمز الخبر: ۵۶۹۲۷
تأريخ النشر: 11 September 2021

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بتراجع الإمدادات في الولايات المتحدة نتيجة الإعصار أيدا، كما عززت آمال التجارة بين واشنطن وبكين الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر.

ولا يزال حوالي ثلاثة أرباع إنتاج النفط البحري في منطقة الخليج الأميركي، أو حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، متوقفا منذ أواخر أغسطس 2021.

وأظهرت أرقام هذا الأسبوع انخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وارتفع خام "برنت" بنسبة 1.7 بالمئة إلى 72.65 دولار، بحلول الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 69.19 دولار بارتفاع نسبته 1.5 بالمئة.

حصلت أسواق النفط والأسهم أيضا على دفعة من أنباء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ. وقال محللون إن المكالمة عززت الآمال في علاقات أكثر دفئا والمزيد من التجارة العالمية.

المصدر: رويترز

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