عودة المجموعة الـ 75 للقوة البحرية الايرانية في ختام رحلة قطعت فيها 44 الف كم

وحظيت هذه المجموعة البحرية حين عودتها باستقبال قطعتين حربيتين من المنطقة الاولى للقوة البحرية وطائرتين مقاتلتين من قاعدة "الشهيد عبدالكريمي" التابعة للقوة الجوية للجيش في بندرعباس.

عادت المجموعة الـ 75 للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مياه البلاد اليوم الخميس في ختام رحلة استغرقت 133 يوما قطعت فيها 44 الف كم.

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني في تقرير لها ان المجموعة الـ 75 للقوة البحرية للجيش المؤلفة من المدمرة "سهند" السفينة اللوجستية العملاقة "مكران" عادت الى المياه الاقليمية الايرانية بعد رحلة بحرية استغرقت 133 يوما من الابحار في المياه الحرة والمحيطات قطعت خلالها مسافة 44 الف كم.

وحظيت هذه المجموعة البحرية حين عودتها باستقبال قطعتين حربيتين من المنطقة الاولى للقوة البحرية وطائرتين مقاتلتين من قاعدة "الشهيد عبدالكريمي" التابعة للقوة الجوية للجيش في بندرعباس.

وكانت هذه المجموعة البحرية قد انطلقت يوم 2 ايار/مايو الماضي في رحلة بحرية بهدف توفير الامن لخطوط الملاحة البحرية وتعزيز الدبلوماسية البحرية وعبرت المحيط الهندي والمحيط الاطلسي الجنوبي والشمالي وشاركت في مراسم ذكرى تاسيس القوة البحرية الروسية في ميناء سان بطرسبورغ.