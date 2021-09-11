النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

قائد القوات الجوية الباكستانية يؤكد ضرورة تعميق التعاون مع إيران

وأكد عزم القوات الجوية الباكستانية على زيادة تعزيز التعاون الثنائي الحالي بين البلدين الشقيقين إيران وباكستان.
رمز الخبر: ۵۶۹۱۸
تأريخ النشر: 11 September 2021

أعرب القائد الجديد لسلاح الجو الباكستاني عن ارتياحه للعلاقات الأخوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين الجارتين، مشددا على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان.

جاء ذلك خلال استقبال القائد الجديد للقوات الجوية الباكستانية "ظهير أحمد بابر"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان محمد علي حسيني، يوم الخميس في مقر القوات الجوية في إسلام أباد.

وأبدى الجانبان خلال اللقاء رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التعليم، ودعيا إلى زيادة العلاقات بين القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية ، مؤكدين على وجود مستوى مقبول من العلاقات.

واصدرت العلاقات العامة للقوات الجوية الباكستانية بيانا نقلا عن سفير بلادنا قوله حيث أشاد السفير الإيراني بالأداء المهني وقدرة القوات الجوية الباكستانية وزيادة القدرات المحلية في صناعة الطيران بالبلاد.

وذكر البيان أن قائد القوات الجوية الباكستانية، اشار إلى العلاقات الدينية والثقافية والتاريخية طويلة الأمد بين البلدين، وأكد أن هذه القواسم المشتركة تتجلى بشكل أكبر من خلال العلاقات القوية بين القوات الجوية للبلدين.

وأكد عزم القوات الجوية الباكستانية على زيادة تعزيز التعاون الثنائي الحالي بين البلدين الشقيقين إيران وباكستان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 11-09-2021
مناورات عسكرية روسية بيلاروسية وبولندا تحذر من "استفزازات"
الآلاف يتظاهرون ضد تشديد القيود والتصاريح الصحية
الخطة الخاصة بتأمين انتخابات تشرين جاهزة وسيحضر 200 مراقب دولي
فتح مشاورات مع الأحزاب لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة
قائد الثورة الاسلامية: الجيش يتواجد في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل زكريا الزبيدي ومحمد العارضة قرب جبل الطور
بايدن في الذكرى العشرين لاحداث 11 سبتمبر: يجب إبعاد الخوف من قاموسنا
الولايات المتحدة ترسل 500 ألف جرعة لقاح لتونس
ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات متشائمة حول الإنتاج الأميركي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأميركية والأوروبية
الأدميرال تنكسيري: لا حاجة لتواجد الأجانب والدول المعتدية في المنطقة
عودة المجموعة الـ 75 للقوة البحرية الايرانية في ختام رحلة قطعت فيها 44 الف كم
كمالوندي: عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات متوقفة
مجلس سوريا الديمقراطية: على واشنطن إعلامنا قبل الانسحاب من سوريا
أزمة أفغانستان ومواقف أوروبا
الجهاد الاسلامي: المقاومة لن تتردد في الرد على أي مساس بالاسيرين عارضة وقادري
عودة الآلاف من أهالي حي درعا البلد إلى منازلهم
تطورات أفغانستان، وأهمیة تقارب واصطفاف دول الجوار
اطلاق صاروخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
استياء شعبي من استبدال العلم العراقي بصور المرشحين على مول بغداد
ترحيب دولي وعربي بتأليف الحكومة اللبنانية
مصادر خبرية : رئيس الوزراء العراقي يزور طهران يوم الأحد
الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
قوات الإحتلال تعيد اعتقال اثنين من الأسرى المحررين من سجن جلبوع
ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات متشائمة حول الإنتاج الأميركي
تنديدا باعادة اعتقال الاسيرين؛ مسيرات حاشدة تخرج في غزة و الضفة
مجلس سوريا الديمقراطية: على واشنطن إعلامنا قبل الانسحاب من سوريا
محادثات هاتفية بين أمير عبداللهيان ووزيرة خارجية هولندا
البطش: إذا مسّ الاحتلال بالمحررين الستة فسيدفع الثمن