محادثات هاتفية بين أمير عبداللهيان ووزيرة خارجية هولندا

وثمن وزيرة خارجية هولندا "سيغريد كاغ" استضافة ملايين الأفغان النازحين لعقود في إيران، وكذلك الإجراءات الإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.

هنأت وزيرة خارجية هولندا نظيرها الايراني حسين امير عبداللهيان على تعيينه بمنصب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ودعته لزيارة هولندا.

وثمن وزيرة خارجية هولندا "سيغريد كاغ" استضافة ملايين الأفغان النازحين لعقود في إيران، وكذلك الإجراءات الإنسانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، اتفق وزيرا خارجية إيران وهولندا على اجراء مشاورات بين النواب السياسيين لوزارتي خارجية البلدين ومراجعة العلاقات الثنائية وزيارة الجانب الهولندي اللاحقة لبلادنا.

كما تبادل عبداللهيان وسيغريد كاغ، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وسبل توسيعها، وقضايا اليمن وأفغانستان والتطورات الإقليمية ومحادثات فيينا، حيث استعرض أمير عبد اللهيان مواقف طهران حول هذه القضايا.