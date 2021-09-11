عودة الآلاف من أهالي حي درعا البلد إلى منازلهم

وحرصت الدولة السورية على ترسيخ الامن والاستقرار في محافظة درعا وتغليب الحلول السلمية حفاظاً على المدنيين ومنع تعريض حياتهم للخطر.

تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية لترسيخ الامن والاستقرار في حي درعا البلد بدأ الآلاف من الأهالي بالعودة إلى منازلهم بعد نشر نقاط للجيش العربي السوري ومواصلة وحدات الهندسة تمشيط ما تبقى من الحي وإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات للإسراع بعودة جميع الأهالي إلى منازلهم.

ودخلت وحدات من الجيش إلى منطقة درعا البلد وتم رفع العلم الوطني فوق مركز التسوية في حي الأربعين وذلك في اطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة والقاضي بتسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح للجيش وإخراج الإرهابيين الرافضين للاتفاق، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضاف التقرير ذاته، أن الآلاف من أهالي حي درعا بدؤوا بالدخول إلى الحي عائدين إلى منازلهم من جهة السرايا عبر عشرات السيارات ووسائط النقل العامة والخاصة بعد تسوية أوضاع المئات من المسلحين وتسليم السلاح إلى الجيش في إطار اتفاق التسوية.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من الجرافات والآليات التابعة للجيش ومحافظة درعا قامت منذ صباح الخميس بإزالة السواتر الترابية وفتح الطرقات أمام الأهالي العائدين إلى منازلهم في حي درعا البلد وتمهيداً لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية إلى الحي بعد قيام وحدات الهندسة في الجيش بتمشيط المنطقة وإزالة المخلفات من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات والأوكار التي كان الارهابيون يتخذونها منطلقا لاعتداءاتهم ضد المدنيين ونقاط الجيش في المدينة.

إلى ذلك لفت التقرير إلى أنه تم رفع العلم الوطني على مبنى قسم شرطة المنشية في حي العباسية وحي طريق السد بدرعا البلد إيذاناً بإعادة تفعيل العمل فيه وتقديم الخدمات للمواطنين وفق المهام المعتادة مع تواصل عمليات التمشيط الهندسي للحي.

وحرصت الدولة السورية على ترسيخ الامن والاستقرار في محافظة درعا وتغليب الحلول السلمية حفاظاً على المدنيين ومنع تعريض حياتهم للخطر.