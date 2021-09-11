الاميركيون لم يجلبوا لشعب افغانستان سوى الحرب والدمار واراقة الدماء

انه تم خلال هذه المحادثات طرح قضية افغانستان حيث قال (رئيس المجلس الاوروبي) بان هذه القضية كانت درسا كبيرا للغرب.

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان الاميركيين وعلى مدى 20 عاما من تواجدهم في افغانستان لم يجلبوا للشعب الافغاني سوى الحرب والدمار واراقة الدماء والتعاسة.

وقال الرئيس رئيسي في تصريحه الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران): ان الاميركيين والغربيين لم يحلوا عقدة لاحد ولن يحلوا عقدة لنا ايضا.

واشار رئيس الجمهورية الى محادثاته الهاتفية قبل ايام مع رئيس المجلس الاوروبي وقال: انه تم خلال هذه المحادثات طرح قضية افغانستان حيث قال (رئيس المجلس الاوروبي) بان هذه القضية كانت درسا كبيرا للغرب.

واضاف: ان الاميركيين تواجدوا في افغانستان على مدى 20 عاما ولم يجلبوا خلال هذه الفترة سوى الحرب واراقة الدماء والتعاسة للشعب الافغاني. فرضوا 20 عاما من التعاسة على الشعب الافغاني وخلفوا 35 الف طفل معاق. اي منازل لم يدمروها واي اعمال قتل ومجازر لم يرتكبوها.