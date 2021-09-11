النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وكان مكية قد أعلن في البداية المراسيم الثلاثة: قبول استقالة حكومة حسان دياب، تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة، تشكيل الحكومة الجديدة.
رمز الخبر: ۵۶۹۱۳
تأريخ النشر: 11 September 2021

وقع الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف نيجب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلن أمين عام مجلس وزراء لبنان محمود مكية عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وقد تضمنت الأسماء التالية: وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الابيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الإقتصاد امين سلام، وزير المالية يوسف خليل، وزير الاشغال علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الاعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، نائب رئيس حكومة سعاده الشامي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج دباكيان.

وكان مكية قد أعلن في البداية المراسيم الثلاثة: قبول استقالة حكومة حسان دياب، تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة، تشكيل الحكومة الجديدة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 11-09-2021
مناورات عسكرية روسية بيلاروسية وبولندا تحذر من "استفزازات"
الآلاف يتظاهرون ضد تشديد القيود والتصاريح الصحية
الخطة الخاصة بتأمين انتخابات تشرين جاهزة وسيحضر 200 مراقب دولي
فتح مشاورات مع الأحزاب لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة
قائد الثورة الاسلامية: الجيش يتواجد في الساحة ومستعد للدفاع عن أهداف الثورة الاسلامية
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل زكريا الزبيدي ومحمد العارضة قرب جبل الطور
بايدن في الذكرى العشرين لاحداث 11 سبتمبر: يجب إبعاد الخوف من قاموسنا
الولايات المتحدة ترسل 500 ألف جرعة لقاح لتونس
ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات متشائمة حول الإنتاج الأميركي
الآثار النفسية للهزيمة في أفغانستان على القوات الأميركية والأوروبية
الأدميرال تنكسيري: لا حاجة لتواجد الأجانب والدول المعتدية في المنطقة
عودة المجموعة الـ 75 للقوة البحرية الايرانية في ختام رحلة قطعت فيها 44 الف كم
كمالوندي: عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات متوقفة
مجلس سوريا الديمقراطية: على واشنطن إعلامنا قبل الانسحاب من سوريا
أزمة أفغانستان ومواقف أوروبا
الجهاد الاسلامي: المقاومة لن تتردد في الرد على أي مساس بالاسيرين عارضة وقادري
عودة الآلاف من أهالي حي درعا البلد إلى منازلهم
تطورات أفغانستان، وأهمیة تقارب واصطفاف دول الجوار
اطلاق صاروخ باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
استياء شعبي من استبدال العلم العراقي بصور المرشحين على مول بغداد
ترحيب دولي وعربي بتأليف الحكومة اللبنانية
مصادر خبرية : رئيس الوزراء العراقي يزور طهران يوم الأحد
الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
قوات الإحتلال تعيد اعتقال اثنين من الأسرى المحررين من سجن جلبوع
ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات متشائمة حول الإنتاج الأميركي
تنديدا باعادة اعتقال الاسيرين؛ مسيرات حاشدة تخرج في غزة و الضفة
مجلس سوريا الديمقراطية: على واشنطن إعلامنا قبل الانسحاب من سوريا
محادثات هاتفية بين أمير عبداللهيان ووزيرة خارجية هولندا
البطش: إذا مسّ الاحتلال بالمحررين الستة فسيدفع الثمن