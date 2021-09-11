الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وكان مكية قد أعلن في البداية المراسيم الثلاثة: قبول استقالة حكومة حسان دياب، تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة، تشكيل الحكومة الجديدة.

وقع الرئيس عون ورئيس الوزراء المكلف نيجب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلن أمين عام مجلس وزراء لبنان محمود مكية عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وقد تضمنت الأسماء التالية: وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الابيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الإقتصاد امين سلام، وزير المالية يوسف خليل، وزير الاشغال علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الاعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، نائب رئيس حكومة سعاده الشامي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج دباكيان.

وكان مكية قد أعلن في البداية المراسيم الثلاثة: قبول استقالة حكومة حسان دياب، تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة، تشكيل الحكومة الجديدة.