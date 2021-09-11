إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد على تهديدات الكيان الصهيوني

"ان هذا الطفل المدلل للغرب اعتاد على اخذ الاتاوات ، لكن العالم أدرك طبيعته المزعزعة للاستقرار". ايران تحتفظ لنفسها بحق الرد.

ردا على التخرصات والتهديدات الأخيرة لوزير خارجية الكيان الصهيوني اشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى تعود الطفل المدلل للغرب على اخذ الاتاوات ، مؤكدا ان إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد على هذه التهديدات.

ویذکر ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده وفي تغريدة له على" تويتر" رد على تخرصات وزير الخارجية الكيان الصهيوني بشان برنامج إيران النووي .

وكتب خطيب زاده في تغريدته : "الكيان الاسرائيلي المنتهك للقوانين ، مع امتلاكه قنابل ذرية بشكل غير مشروع وامتناعه الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي قام مرة اخرى بتهديد إيران التي هي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي ولديها البرنامج النووي الأكثر خضوعًا للتفتيش في العالم".

وأضاف: "ان هذا الطفل المدلل للغرب اعتاد على اخذ الاتاوات ، لكن العالم أدرك طبيعته المزعزعة للاستقرار". ايران تحتفظ لنفسها بحق الرد.