وتابع : "سلاح المقاومة رهن إشارة أول نقطة دم من المحررين الستة ونحذر الاحتلال من المساس بهم".

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش اليوم الجمعة: "ندعو أهلنا في الضفة الغربية إلى التحرك بكل الأساليب لمنع الاحتلال من المساس بأسرانا".

وأضاف البطش : "إذا مسّ الاحتلال بالمحررين الستة فسيدفع الثمن".

وتابع : "سلاح المقاومة رهن إشارة أول نقطة دم من المحررين الستة ونحذر الاحتلال من المساس بهم".

يُشار إلى أن ستة أسرى نجحوا بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع عبر نفق أسفل السجن فجر الاثنين الماضي (6-9-2021) وهم: "محمود عبد الله العارضة، محمد قاسم عارضه، يعقوب محمود قادري، أيهم نايف كممجي، زكريا زبيدي، مناضل يعقوب انفيعات".

المصدر : فلسطين اليوم