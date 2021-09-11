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الشيخ نعيم قاسم: نحن قادرون على مواجهة الحصار كما واجهنا كيان العدو

ولفت الى أنه ” لا يقلل الحصار الاميركي من ادوات الفساد الداخلية ،والفساد لا دين له ولا طائفة وهو ممتد على مساحة الوطن”.
رمز الخبر: ۵۶۹۱۰
تأريخ النشر: 11 September 2021

قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم :”نحن قادرون على مواجهة الحصار كما واجهنا كيان العدو”.

وخلال كلمة له في الملتقى العربي متحدون من اجل لبنان المقاوم للحصار والاحتكار والفساد اعتبر سماحته أنه”من نتائج اعمالنا ان الارض تحررت والصحة تحسنت ونتكافل اجتماعيا لنخفف الآلام “.

وتساءل الشيخ قاسم”ماذا قدّم رواد الفوضى ونيران الحرب الاهلية إلى لبنان؟ “. واكد سماحته ان” لبنان قوي بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة”.

واعتبر أنه” لن نقبل الفوضى ولن نخضع للحصار وسنواجه الاحتكار وسننتصر ان شاء الله”.

ولفت الى أنه ” لا يقلل الحصار الاميركي من ادوات الفساد الداخلية ،والفساد لا دين له ولا طائفة وهو ممتد على مساحة الوطن”.

ورأى أنه” يجب رفع الصوت ضد الفاسدين والمرتكبين ويجب ان تكون اداوت المحاسبة واضحة وشفافة”،مؤكدا اننا “لسنا بديلا عن الحكومة ولا نستطيع بان نتدخل بشيء ليس من صلاحياتنا ونعرف حدودنا”.

وأضاف” نعمل على اقرار قانون المنافسة وهو يحمي من الإحتكار”.

ووجه سماحته التحية للأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن جلبوع ،ودعا الى التكامل العربي والى التوجه شرقا بالاضافة الى ما نحصل عليه من الغرب ونرحب بأي دعم غير مشروط.

المصدر: موقع المنار

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