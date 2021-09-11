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الجهاد الاسلامي: المقاومة لن تتردد في الرد على أي مساس بالاسيرين عارضة وقادري

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في تعقيبها على اعتقال اثنين من أبطال نفق الحرية أن العدو يحاول أن يعيد لجيشه بعضاً من الصورة التي سقطت بفعل الضربات التي تلقاها على أيدي المجاهدين والثوار الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۵۶۹۰۶
تأريخ النشر: 11 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أكدت حركة الجهاد الاسلامي في تعقيبها على اعتقال اثنين من أبطال نفق الحرية أن العدو يحاول أن يعيد لجيشه بعضاً من الصورة التي سقطت بفعل الضربات التي تلقاها على أيدي المجاهدين والثوار الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحملت الحركية في بيان لها الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين البطلين اللذين تم اعتقالهما مساء اليوم في الناصرة، مؤكدة أن المساس بحياتهما أو محاولة الانتقام منهما ستكون بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله، ما يستدعي رد المقاومة بمعركة لن يتردد فيها المجاهدون والمقاتلون عن القيام بكل ما عليهم من واجبات.

ووجهت الحركة التحية لكل أسرانا الأبطال ونعاهد الله تعالى أن نواصل العمل من أجل حريتهم مهما كلّف ذلك من ثمن.

وأكدت الحركة أن ما صنعه أبطال كتيبة الحرية لن يمحوه اعتقال اثنين من مجاهدينا الابطال، فما زال الصراع مفتوحاً وطويلاً وممتداً، وسيبقى العدو تحت تأثير الصدمة وما سيتلوها من صدمات بفعل على أيدي المقاومين والأحرار.

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