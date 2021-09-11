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قوات الإحتلال تعيد اعتقال اثنين من الأسرى المحررين من سجن جلبوع

أعلنت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي اعتقال اثنين من الأسرى المحرَّرين من سجن "جلبوع"، هما يعقوب قادري ومحمود عارضة، في الناصرة المحتلة.
رمز الخبر: ۵۶۹۰۵
تأريخ النشر: 11 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "اعتقال الأسيرين لم يكن نتيجة عمل استخباري أو جهد عملاني"، بل "نتيجة يقظة المستوطنين الذين لاحظوا وجودهما واستدعوا الشرطة"، على حد تعبيرها.

وخلال الأيام السابقة، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عدم وجود أيّ معلومات استخبارية ملموسة بشأن هروب الأسرى، موجودة على طاولة "الشاباك"، ولا لدى محقّقي الشرطة، ولا لدى أيّ أحد. و"هذه هي المشكلة الكبرى"، بحسب وصف مراسلي هذه الوسائل، التي أكدت أنَّ "عمليات التحقيق والمطاردة وصلت إلى طريقٍ مسدودٍ".

وفي السياق، نقل الإعلام الإسرائيلي، عن مصدر أمني رفيع المستوى، أن "هروب الأسرى من السجن يعكس سلسلة من الإخفاقات الخَطِرة".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم، 5 من ذوي الأسرى المحرَّرين من سجن "جلبوع"، بعد مداهمة منازلَهم في بلدتي عرابة وبئر الباشا، جنوبيّ جنين. وشهدت بلدة عرابة مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال.

وتمكّن 6 من الأسرى الفلسطينيين من التحرر من سجن "جلبوع" قرب مدينة بيسان المحتلة، فجر يوم الإثنين. ويُعتبر هذا السجن من أكثر سجون الاحتلال الإسرائيلي تحصيناً.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ الأسرى الذين تمكّنوا من التحرر من السجن عبر نفق، هم زكريا الزبيدي، مناضل يعقوب نفيعات، محمد قاسم عارضه، يعقوب محمود قادري، أيهم فؤاد كمامجي، محمود عبد الله عارضه.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 4850 أسيراً، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، و540 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات مختصّة بشؤون الأسرى.

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