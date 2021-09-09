مدرب ايران: راض تماما عن اداء الفريق واستحقینا الفوز

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الثاني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة للعراق و15 للبحرين و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

أعرب الكرواتي دراغان سكوتشيتش مدرب منتخب ايران لكرة القدم، عن رضائه التام عن اداء فريقه والنتيجة امام منتخب العراق مساء الثلاثاء والتي انتهت بفوز ايران 3- صفر في اطار الجولة الثانية من التصفيات النهائية لكأس العالم 2022.

وأشاد دراغان سكوسيتش عقب الفوز بقدرات لاعبيه قائلا أن الفريق في حالة ذهنية مناسبة ولعبنا كفريق، هنالك مشاعر وإثارة كبيرة في هذه المباريات، ولكننا كنا الطرف الأفضل في التعامل مع المجريات، وأعتقد أننا استحقينا تحقيق الفوز.

وختم: كان من الرائع أننا تمكنا من التسجيل في وقت مبكر، لأن ذلك منحنا فرصة إدارة مجريات المباراة، في الشوط الأول لعبنا كما توقعنا ولكن في الشوط الثاني اعتمدنا على الهجمات المرتدة وتمكنا من التعامل مع هجمات منتخبات العراق.

من جانبه اعتبر ديك ادفوكات مدرب منتخب العراق أن الثغرات الدفاعية كانت سبب الخسارة أمام إيران 0-3 يوم الثلاثاء على ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وسجل علي رضا جاهنباخش (2) ومهدي تاريمي (69) والبديل علي غول زاده (90) أهداف الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية، ونقطتين للإمارات، ونقطة لكل من العراق وسوريا ولبنان.

وقال ادفوكات بعد المباراة: نشعر بالضيق بعد هذه الخسارة، كما هو الحال بالنسبة لكل الشعب العراق.

وأضاف: يجب أن نقوم بمراجعة ما حصل في هذه المباراة، ونستعد لبقية المباريات في التصفيات، ويجب أن نقوم بوضع اللاعب المناسب في المكان المناسب.. لعبنا مباراتين في غضون أسبوع، ولا زال أمامنا ثمان مباريات يجب أن نعمل خلالها على حصد النقاط.

وأوضح: لعبنا بأربعة مدافعين في المباراة كما فعلنا في المباراة أمام كوريا الجنوبية، وقد قمنا بعمل جيد في المباراة الماضية، ولكن اليوم(أمس ) ظهرت الثغرات في خط الدفاع.

وتابع: حاولنا العودة للمباراة من خلال إشراك بعض اللاعبين في الهجوم، ولكن الأمور لم تسر كما نريد.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث يلتقي العراق مع لبنان، والإمارات مع إيران، وكوريا الجنوبية مع سوريا.

وشهدت الجولة الأولى فوز إيران على سوريا 1-0 في طهران وتعادل كوريا الجنوبية 0-0 في سيؤول والإمارات مع لبنان 0-0 في دبي.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الثاني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة للعراق و15 للبحرين و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

وبعد أن كان منتخب قطر ضمن التأهل إلى كأس العالم بصفته يمثل الدولة المضيفة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

المصدر: AFC