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ایران وترکیا تبحثان توطيد العلاقات الاقتصادية

وعدّ التبادل التجاري الحدودي بأنه يكتسب الاهمية على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا ترحيب بلاده في ذات الوقت بتنمية التبادل التجاري بين البلدين عبر ازدهار المناطق الحدودية.
رمز الخبر: ۵۶۹۰۲
تأريخ النشر: 09 September 2021

تباحث مساعد رئيس مجموعة الصداقة الايرانية - التركية في البرلمان الايراني يعقوب رضا زاده مع السفير التركي لدى طهران دريا ارس حول توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واشار رضازاده، خلال اللقاء یوم الاربعاء، الى تنامي العلاقات البرلمانية، معربا عن ارتياحه لتوطيد العلاقات وزيادة المحادثات بين نواب البلدين معربا وترحيبه لهذه العلاقات التي وصفها بأنها تؤمّن مصالح البلدين.

ولفت الى انخفاض حجم التبادل الاقتصادي بين ايران وتركيا، موضحاً ان السبب يعود الى الحظر الاميركي الجائر وتفشي فيروس كورونا.

وأكد على ضرورة ان يبذل مسؤولو البلدين مساعيهما بهدف ازالة العقبات وتحفيز العلاقات التجارية.

كما أكد على ضرورة تنمية التبادل التجاري الحدودي وتفعيل الاسواق الحدودية وازدهارها مايؤدي الى تعزيز الامن وتحسين معيشة أهالي المنطقة.

ونوه الى ضرورة بذل الجهود حيال افتتاح اسواق ومنافذ حدودية جديدة بين البلدين.

من جهته أعرب السفير التركي دريا ارس عن أمله بأن تثمر خطوات الحكومة الايرانية الجديدة الى ايجاد حلول للمشاكل والارتقاء بمستوى الرفاهية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وعدّ التبادل التجاري الحدودي بأنه يكتسب الاهمية على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا ترحيب بلاده في ذات الوقت بتنمية التبادل التجاري بين البلدين عبر ازدهار المناطق الحدودية.

ولفت الى ان سفارة بلاده ستعكس وجهات نظر الجانب الايراني الى المسؤولين الاتراك معربا عن امله بأن تصب قرارات الجانبين لصالح الارتقاء بالوضع المعيشي لكلا الشعبين وهو مايثمر عن تمتين اواصر الصداقة بين اهالي المناطق الحدودية.

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