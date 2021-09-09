زيادة في الصادرات بنسبة 48 بالمئة إلى دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)

واضاف إن أهم صادرات إيران إلى تايلاند كانت سبائك الحديد وقضبان الصلب والزنك غير الحديدية وأحشاء الدجاج والقار البترولي والفازلين.

قال سكرتير طاولة آسيان في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، ان صادرات إيران إلى الاتحاد الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ازدادت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي ( بدأ 21 مارس) بنسبة 48 بالمئة لتصل إلى مليار و 76 مليون دولار.

واعلنت منظمة تنمية التجارة الايرانية اليوم الأربعاء، نقلا عن "محسن رضائي بور": أن تايلاند استحوذت على النسبة الاكبر من الصادرات الإيرانية من بين الدول العشر الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي لدول آسيان، حيث بلغت صادراتها من ايران 395 ألف طن بقيمة 266 مليون دولار، بزيادة قدرها 88 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف إن أهم صادرات إيران إلى تايلاند كانت سبائك الحديد وقضبان الصلب والزنك غير الحديدية وأحشاء الدجاج والقار البترولي والفازلين.

وقال رضائي بور: خلال هذه الفترة كانت إندونيسيا ثاني أكبر هدف تصدير لإيران في هذا الاتحاد وبلغ حجم الصادرات إلى هذا البلد نحو 352 ألف طن بقيمة 227 مليون دولار، موضحا ان هذا المبلغ زاد من حيث القيمة بنسبة 29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن الوزن انخفض بنسبة 30 بالمئة.

وصرح، إن حجم تجارة إيران مع هذا الاتحاد آخذ في التراجع منذ عام 2018 بالتزامن مع جولة العقوبات الجديدة.

وأكد: مع زيادة بنسبة 48 بالمئة في صادرات إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي، فأنه يتوقع زيادة واستمرار التجارة مع هذا الاتحاد المهم .

واشار الى واردات ايران من الاتحاد الاقتصادي والتي شملت قصب السكر وزيت النخيل وفول الصويا والمواد الغذائية والأرز والأجهزة المنزلية والألياف المتوسطة والهواتف المحمولة.

رابطة دول جنوب شرق آسيا وتُختصر آسيان هي منظمة حكومية دولية إقليمية تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام، حيث تشمل أهدافها الرئيسية تسريع النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الاجتماعي والثقافي بين أعضائها.

وبحسب الجمارك الايرانية، فأن إجمالي التجارة الخارجية الإيرانية، بلغ في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 59 مليون و300 الف طن بقيمة 34 مليار دولار ، برصيد إيجابي قدره 1 مليار دولار، حيث بلغت حصة الصادرات 45 مليونا و500 الف طن بقيمة 17 مليار 661 دولار، فيما بلغت حصة الواردات 13 مليونا و 800 ألف طن من البضائع بقيمة 16 مليارا و 631 مليون دولار.