النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

زيادة في الصادرات بنسبة 48 بالمئة إلى دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)

واضاف إن أهم صادرات إيران إلى تايلاند كانت سبائك الحديد وقضبان الصلب والزنك غير الحديدية وأحشاء الدجاج والقار البترولي والفازلين.
رمز الخبر: ۵۶۹۰۰
تأريخ النشر: 09 September 2021

قال سكرتير طاولة آسيان في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، ان صادرات إيران إلى الاتحاد الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ازدادت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي ( بدأ 21 مارس) بنسبة 48 بالمئة لتصل إلى مليار و 76 مليون دولار.

واعلنت منظمة تنمية التجارة الايرانية اليوم الأربعاء، نقلا عن "محسن رضائي بور": أن تايلاند استحوذت على النسبة الاكبر من الصادرات الإيرانية من بين الدول العشر الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي لدول آسيان، حيث بلغت صادراتها من ايران 395 ألف طن بقيمة 266 مليون دولار، بزيادة قدرها 88 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واضاف إن أهم صادرات إيران إلى تايلاند كانت سبائك الحديد وقضبان الصلب والزنك غير الحديدية وأحشاء الدجاج والقار البترولي والفازلين.

وقال رضائي بور: خلال هذه الفترة كانت إندونيسيا ثاني أكبر هدف تصدير لإيران في هذا الاتحاد وبلغ حجم الصادرات إلى هذا البلد نحو 352 ألف طن بقيمة 227 مليون دولار، موضحا ان هذا المبلغ زاد من حيث القيمة بنسبة 29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن الوزن انخفض بنسبة 30 بالمئة.

وصرح، إن حجم تجارة إيران مع هذا الاتحاد آخذ في التراجع منذ عام 2018 بالتزامن مع جولة العقوبات الجديدة.

وأكد: مع زيادة بنسبة 48 بالمئة في صادرات إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي، فأنه يتوقع زيادة واستمرار التجارة مع هذا الاتحاد المهم .

واشار الى واردات ايران من الاتحاد الاقتصادي والتي شملت قصب السكر وزيت النخيل وفول الصويا والمواد الغذائية والأرز والأجهزة المنزلية والألياف المتوسطة والهواتف المحمولة.

رابطة دول جنوب شرق آسيا وتُختصر آسيان هي منظمة حكومية دولية إقليمية تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا وهي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام، حيث تشمل أهدافها الرئيسية تسريع النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الاجتماعي والثقافي بين أعضائها.

وبحسب الجمارك الايرانية، فأن إجمالي التجارة الخارجية الإيرانية، بلغ في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 59 مليون و300 الف طن بقيمة 34 مليار دولار ، برصيد إيجابي قدره 1 مليار دولار، حيث بلغت حصة الصادرات 45 مليونا و500 الف طن بقيمة 17 مليار 661 دولار، فيما بلغت حصة الواردات 13 مليونا و 800 ألف طن من البضائع بقيمة 16 مليارا و 631 مليون دولار.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
توازن الردع السابعة... التداعيات الاستراتيجية لعمليات الجيش اليمني في السعودية
مدرب ايران: راض تماما عن اداء الفريق واستحقینا الفوز
ایران وترکیا تبحثان توطيد العلاقات الاقتصادية
"بحرينيّون ضدّ التطبيع" شعار قوى المعارضة للذكرى الأولى لاتفاق العار
زيادة في الصادرات بنسبة 48 بالمئة إلى دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)
رئيس وزراء ارمينيا: علاقاتنا مع ايران ودول الجوار تشكل احد المحاور الرئيسية لسياستنا الخارجية
المفاوضات لن تُفضي إلى نتائج مُرضية مع بقاء الحظر والممارسات الاميركية
طالبان: سنتيح مجالا للنساء في الحكومة بما يتوافق مع أحكام الشريعة
رئيس حكومة الاحتلال؛ فرار الاسرى قد يكون له تأثير على جبهات عدة ومستعدون لأي سيناريو
قائد البحرية الإيرانية: مدمرة سهند استطاعت العبور من ثلاثة محيطات بنجاحا کامل
غريب آبادي: لا غموض لدينا في تنفيذ التزاماتنا النووية الراهنة مع الوكالة الدولية
اميركا نفذت 1054 اختبارا نوويا من مجموع 2000 اختبار في العالم
بريطانيا تتجسس على الاتصالات اليمنية
بغداد تسعى الى زيادة عدد الزوار الايرانيين
الجهاد الاسلامي: ندعو جماهير الشعب الفلسطيني للنزول الى الشوارع ونقاط التماس وإشعال المواجهة
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: المجاهدون المحررون يعرفون وجهتهم ولن يستطيع الاحتلال أن يجد لهم أثرا
الكتب المدرسية تدخل السوق السوداء في لبنان
المجلس الاعلى للثورة الثقافية يرصد التطورات الثقافية والعلمية في البلاد جيدا
مساعدة مالية من حزب الله لأهالي انفجار التليل في عكار
اللجنة الأولمبية الدولية: حرمان مصارع جزائري من اللعب 10 سنوات لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي
هبة الله آخوند زاده: الحكومة الجديدة ستعمل على تطبيق الشريعة في البلاد
في حادثة أشبه بأفلام هوليود.. ملعقة طعام تكسر هيبة الكيان المحتل وتعريه أمام العالم
الانتخابات ستكون مختلفة ومقاطعتها غير صحيح.. ونبذل جهودًا لعدم تزويرها
وزير النقل يختبر أول قطار في العالم يعمل بالهيدروجين
علامة سمارت للسيارات الكهربائية تكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة المسماة "كونسبت واحد"
ملايين الإثيوبيين على شفا المجاعة بسبب منع وصول المساعدات
من التحديات امام ثقافة السلام بث الكراهية والتخويف من الاسلام والاجانب
بايدن يوافق على تقديم مساعدات للجيش اللبناني بنحو 47 مليون دولار
تشييع مهيب لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين في مناطق متفرقة من القدس