رئيس وزراء ارمينيا: علاقاتنا مع ايران ودول الجوار تشكل احد المحاور الرئيسية لسياستنا الخارجية

وقال رئيس وزراء ارمينيا: ان رفع مستوى العلاقات الاقليمية، يحظى بدور هام في جدول اعمال مباحثاتنا مع ايران وجورجيا.

اشار رئيس وزراء ارمينيا، نيكول باشينيان، إلى المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية لحكومة يريفان موكداً على اهمية الربط السككي الكبيرة مع ايران وروسيا بالنسبة لبلاده.

ویذکر ان رئيس وزراء ارمينيا، نيكول باشينيان، اكد على اهمية الربط السككي الكبيرة مع ايران وروسيا بالنسبة لبلاده قائلا: ان تعميق او تطبيع العلاقات مع دول الجوار، يشكل احد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية لحكومة يريفان.

ونوه باشينيان خلال تصريح له اليوم الاربعاء، الى زيارته الاخيرة لايران بعد اعادة انتخابه رئيسا للوزراء في ارمينيا، فضلا عن زيارته لجوروجيا اليوم.

وقال رئيس وزراء ارمينيا: ان رفع مستوى العلاقات الاقليمية، يحظى بدور هام في جدول اعمال مباحثاتنا مع ايران وجورجيا.

واضاف: انني اركز في هذا المجال على مشروع ممر "الشمال -جنوب" الذي يصل حدودنا مع ايران بالحدود المشتركة مع جورجيا.