رئيس حكومة الاحتلال؛ فرار الاسرى قد يكون له تأثير على جبهات عدة ومستعدون لأي سيناريو

وشدد بينت على أن جيش الارهاب مستعد لأي سيناريو قد يحدث فجأة على احدى جبهات المواجهة.

أكد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت أن فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي الأكثر تحصنًا قد يكون له تأثير على جبهات عدة تُحيط بـ "إسرائيل".

ویذکر انه جاء ذلك خلال جلسة تقييم عقدها بينت مع وزير الحرب ووزير الأمن الداخلي للاحتلال ورئيس الاركان ورئيس الشاباك ومفتش الشرطة.

وشدد بينت على أن جيش الارهاب مستعد لأي سيناريو قد يحدث فجأة على احدى جبهات المواجهة.

يُشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي حذرت الاحتلال من فرض عقوبات على الأسرى داخل سجون الاحتلال قائلة :"لن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم، ومستعدون لفعل كل شيء من أجل حمايتهم ومساندتهم في مواجهة الإرهاب الذي يتعرضون له".