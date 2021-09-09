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قائد البحرية الإيرانية: مدمرة سهند استطاعت العبور من ثلاثة محيطات بنجاحا کامل

وأشار الأدميرال الإيراني ان المحيط الهندي اليوم مهمة طبيعية ويومية بالنسبة لنا، وسنكون بالتأكيد حاضرين في أي اتجاه ضروري؛ لأن لدينا القدرة على القيام بذلك.
رمز الخبر: ۵۶۸۹۵
تأريخ النشر: 09 September 2021

قال قائد القوات البحرية الإيرانية انه لقد مر الأسطول الخامس والسبعون من ثلاثة محيطات، وتمكنا من عبور ثلاثة ممرات بحرية بمنتج إيراني بالكامل يسمى مدمرة سهند.

ویذکر انه قال قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني في مقابلة تلفزيونية حول أهمية الرحلة البحرية استطعنا العبور خلل مدمرة سهند بإنتاج إيراني من ثلاثة ممرات بحرية واحد هذه الممرات هو المحيط الاطلسي واصعب محيط من بين المحيطات الاخرى.

وتابع إيراني لم يؤمن أحد بهذا الإنجاز وكان أعداؤنا يتطلعون إلى الطريق ليروا ما إذا كانت هذه الرحلة ستنتهي أم لا.

وقال إيراني ان من أهم إنجازات هذه الرحلة كانت الثقة بالنفس التي حققناها اليوم وشبابنا يرون نتيجة جهودهم، الذين قطعوا بسلطة وفخر طريقا طويلا طوله 45 ألف كيلومتراً وعادوا سالمين إلى مياه الأرض.

وبشأن ضرورة هذه المهمة، قال الأدميرال الإيراني حوالي 90٪ من تجارتنا تتم عن طريق البحر، ولا يزال البحر مهددًا من قبل الإرهاب البحري، وهذا محورنا الاقتصادي الذي يتم تهديده دائماً.

وقال لم نسمح للأعداء من ايقاف مسارنا الإقتصادي وايران كدولة مستقلة استطاعت السيطرة على جميع سفنها والوصول الى نجاحا كاملا في تجارتها البحرية.

وأشار الأدميرال الإيراني ان المحيط الهندي اليوم مهمة طبيعية ويومية بالنسبة لنا، وسنكون بالتأكيد حاضرين في أي اتجاه ضروري؛ لأن لدينا القدرة على القيام بذلك.

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