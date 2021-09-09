بغداد تسعى الى زيادة عدد الزوار الايرانيين

من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي أن الحكومة العراقية تحاول إيجاد سبل لزيادة أعداد الزوار وفق البروتوكولات الصحية وانه سيدرس الموضوع للرد عليه بعد ذلك.

بحث وزير الخارجية الايراني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي آخر مستجدات العلاقات بين البلدين وإنجازات قمة بغداد ، كما اجرى مشاورات بشأن سفر الزوار الايرانيين الى العراق والمشاركة في الزيارة الاربعينية.

ویذکر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي آخر مستجدات العلاقات بين البلدين والقضايا الاقليمية وإنجازات قمة بغداد.

كما بحث وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال سفر الزوار الايرانيين الى العراق والمشاركة في الزيارة الاربعينية، وتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بزيادة عدد التراخيص لمشاركة الزوار الايرانيين في الزيارة الاربعينية العظيمة ، إلى جانب الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .

من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي أن الحكومة العراقية تحاول إيجاد سبل لزيادة أعداد الزوار وفق البروتوكولات الصحية وانه سيدرس الموضوع للرد عليه بعد ذلك.