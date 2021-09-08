هيئة الأسرى: الأسرى يهددون بإشعال السجون حال استمرت الإجراءات العقابية بحقهم

أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح أن الأسرى هَددوا بإشعال فوضى عارمة إذا ما تم المساس بالأسرى داخل السجون والتضييق عليهم، مؤكدين أن كيان الإحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما سيحدث بحقهم.

موقع تابناك الإخباري_وقال شريتح "إن إدارة مصلحة السجون تتعمد إلى التغطية على فشل إسرائيل السياسي والأمني بعد هروب 6 أسرى من سجن جلبوع، بمزيد من التصعيد والتضييق على الأسرى داخل السجون"، مضيفاً أن إدارة السجون وزعت أسرى حركة الجهاد على مختلف السجون ومنعتهم من العيش بغرفة تنظيمية خاصة بهم".

وأوضح، بأن سلطات الاحتلال نفذت عدة إجراءات عقابية داخل السجون كان أبرزها سحب إنجازات الأسرى على المستويين المعيشي والتنظيمي، وتحويل جزء كبير منهم للتحقيق والعزل الانفرادي كسياسة عقابية، إضافة إلى منع توزيع وجبات الطعام في عدة سجون، كما شرعت بتنفيذ عدة حملات تفتيش وصفت بالاستفزازية.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين في الهروب من فتحة نفق أحدثوه بسجن جلبوع القريب من مدينة بيسان شمال فلسطين المحتلة، فيما شرعت "إسرائيل" بحملة مضايقات طالت غالبية الأسرى داخل السجون.