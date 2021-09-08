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قائد في الحرس الثوري: نرصد تحركات الزمر الارهابية في المنطقة

واشار قائد مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" الى اعتقال عدد من العناصر المناهضة للثورة واضاف: ان هؤلاء العناصر المناهضة للثورة كانوا ضالعين في عملية اغتيال احد مواطنينا.
رمز الخبر: ۵۶۸۸۵
تأريخ النشر: 08 September 2021

اكد قائد مقر "حمزة سيدالشهداء (ع)" التابع لحرس الثورة الاسلامية بمحافظة آذربيجان غربي شمال غرب ايران العميد محمد تقي اوصانلو بان تحركات الزمر الارهابية في المنطقة مرصودة تماما، ودعا الى طرد هذه الزمر من اقليم شمال العراق، مشددا القول انه سيتم التصدي لها ان بادرت للقيام باي اجراء غير مدروس ضد البلاد.

وقال العميد اوصانلو في تصريح ادلى به للصحفيين الثلاثاء: انه يجب طرد الزمر الارهابية من اقليم شمال العراق وهو امر اعلناه للمسؤولين في الاقليم مرارا.

واكد باننا سنتصدى للزمر الارهابية لو بادرت الى القيام باي اجراء غير مدروس وقال: لو بادرت هذه الزمر للقيام باجراء ما ضد البلاد فاننا نرى من حقنا التصدي لها.

واشار قائد مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" الى اعتقال عدد من العناصر المناهضة للثورة واضاف: ان هؤلاء العناصر المناهضة للثورة كانوا ضالعين في عملية اغتيال احد مواطنينا.

واكد على التصدى بقوة لهذه الزمر وقال: اننا ندعو البعض من الشباب للابتعاد عن الزمر الارهابية وعدم الانخداع بها وان يواكبونا في ابعاد هذه الزمر عن المنطقة.

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