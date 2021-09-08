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ايران تدعو الى تعاون الحكومة العراقية في خفض نفقات زيارة الاربعين

كما نوه باستعداد ايران لاستقبال الزوار العائدين "برّا" في سياق خفض النفقات المترتبة عليهم؛ داعيا الحكومة العراقية الى دراسة هذه الاقتراحات.
رمز الخبر: ۵۶۸۸۴
تأريخ النشر: 08 September 2021

دعا رئيس لجنة الاربعين المركزية "حسين ذوالفقاري" السلطات العراقية الى التعاون من اجل تخفيض نفقات زيارة الاربعين الحسينية (ع)؛ بما في ذلك عدم تكرار فحوصات الكشف عن كورونا التي تكلف 40 دولار داخل مطارات العراق، نظرا لخوض الزوار الايرانيين الى هذه الفحوصات قبل مغادرة البلاد.

جاء ذلك خلال محادثات ذوالفقاري يوم الثلاثاء، مع السفير العراقي لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية "نصير عبد المحسن عبد الله"، للتنسيق فيما يخص ايفاد 30 الف زائر ايران المحدد من قبل السلطات العراقية نظرا لتفشي وباء كورونا، للمشاركة في مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع).

واكد ان هذه الحصة المحددة ستتوزع من خلال التركيز على اصحاب المواكب والبرامج الثقافية والخدمية ذات الصلة؛ مبينا ان الزيارات ستتم عبر الرحلات الجوية فقط.

وقال رئيس لجنة الاربعين المركزية : ان احد الاولويات في هذا الخصوص، تعود الى الزوار الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا واجراء فحوصات "بي سي ار"؛ وعليه ينبغي للجانب العراقي عدم فرض هذه الفحوصات على الزوار الايرانيين لدى وصولهم الى المطارات ولاسيما مطار النجف الاشرف ليتم تقليل النفقات الى ادنى حد.

واشار ذوالفقاري خلال اللقاء مع السفير العراقي، الى ضرورة التسريع في وتيرة اصدار تاشيرات الدخول نظرا للفترة الزمنية القليلة المتبقية حتى يوم الاربعين لذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام).

كما نوه باستعداد ايران لاستقبال الزوار العائدين "برّا" في سياق خفض النفقات المترتبة عليهم؛ داعيا الحكومة العراقية الى دراسة هذه الاقتراحات.

من جانبه، اكد السفير العراقي لدى ايران، استعداده لتسهيل اجراءات المتعلقة باستصدار تأشيرات الاربعين، والعمل على مشاركة 30 الف زائر ايراني في ظروف مناسبة خلال مراسم الاربعين.

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