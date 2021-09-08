تشييع مهيب لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

هذا وقلّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلًا برئيس مجلس النواب نبيه بري الشيخ الراحل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر، قبل أن يصلى على الجثمان بإمامة الشيخ الخطيب.

ودّع لبنان اليوم الثلاثاء رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في تشييع مهيب.

مراسم التشييع بدأت بعد صلاة الظهر في مقر المجلس الإسلامي الشيعي، حيث توافد المعزون من شخصيات سياسية ودينية واجتماعية.

وبعد تلاوة القرآن الكريم، ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة الوداع، مؤكدًا أن والده الشيخ الراحل حمل تاريخ البلد بكل أوجاعه، وكان خطيبًا على منبر الوطن.

بدوره، لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الشيخ علي الخطيب إلى أن الشيخ عبد الأمير قبلان كان داعية حوار وتفاهم ووحدة ووئام بين كافة الأطياف والمذاهب، وأن القضية الفلسطينية كانت المنطلق في جميع مواقفه.

هذا وقلّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلًا برئيس مجلس النواب نبيه بري الشيخ الراحل وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر، قبل أن يصلى على الجثمان بإمامة الشيخ الخطيب.

المصدر: العهد