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غريب ابادي:

المخاوف الجادة تتمثل في وجود الترسانة النووية لدى الكيان الصهيوني

واشار غريب ابادي الى التعاون البناء والشفاف بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا ضرورة الاعتراف بهذه الشفافية وتقديرها، لا أن تتحول الى أداة لاختلاق الذرائع الواهية .
رمز الخبر: ۵۶۸۷۹
تأريخ النشر: 08 September 2021

دعا مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب ابادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحفاظ على استقلاليتها وحياديتها مبينا ان المخاوف الجادة تتمثل في وجود الترسانة النووية لدى الكيان الصهيوني.

وردا على نشر تقريرين للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق النووي ومعاهدة الضمان، قال غريب ابادي: ان المخاوف الجادة تتمثل في وجود الترسانة النووية لدى الكيان الصهيوني، وعمليات التخريب الارهابية في المنشآت النووية السلمية واغتيال العلماء النوويين، ومن المؤسف لم تتجرأ الوكالة الدولية حتى الآن على اتخاذ الموقف تجاه هذه القضايا.

وانتقد غريب آبادي الوكالة الدولية التي تسعى تحت ضغط من بعض اعضائها لتضخيم هذه المواضيع رغم قيامها بعمليات التفتيش الواسعة على المنشآت النووية الايرانية التي تجاوزت خمس مجموع عمليات التفتيش الدولية على الصعيد العالمي، ولم تجد اي مشكلة مرتبطة بمعاهدة الضمان في نشاطات ايران والتزاماتها النووية، وقال: ان على الوكالة الدولية ان تحافظ على استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها، وعلى اعضاء الوكالة كذلك ان يتجنبوا ممارسة الضغوط على الوكالة الدولية لاستغلالها لتحقيق مآربهم السياسية.

واستطرد قائلا: ان جميع نشاطات ايران النووية، بما فيها تخصيب اليورانيوم على مختلف المستويات وانتاج معدن اليورانيوم، تتم في إطار الحقوق النووية لإيران وتحت معاهدة حظر الانتشار النووي، وتنفذ تماما في إطار التزامات ايران بمعاهدة الضمان.

وأضاف: بما أن الاطراف الاخرى لم تنفذ التزاماتها بالاتفاق النووي في مجال رفع الحظر، واستمرت سياسة اميركا في فرض الحظر الاحادي الجائر، فلا يحق لأي أحد ان يطالب ايران بوقف هذه النشاطات في إطار هذا الاتفاق.

وتعليقا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية بشأن بضعة مواضيع متبقية مرتبطة بمعاهدة الضمان، قال غريب آبادي: توجد فقط اربعة مواضيع مرتبطة بمعاهدة الضمان، متبقية بين ايران والوكالة الدولية، وهي تعود الى ما قبل قرابة عقدين من الزمان، وقد بذلت ايران حتى الآن تعاونا مناسبا وبناءا بشأنها مع الوكالة الدولية بهدف تسوية هذه الموضوعات.

واشار غريب ابادي الى التعاون البناء والشفاف بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدا ضرورة الاعتراف بهذه الشفافية وتقديرها، لا أن تتحول الى أداة لاختلاق الذرائع الواهية .

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