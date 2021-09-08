المنتخب الايراني يفوز على نظيره العراقي 0-3 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم

وشهدت الجولة الأولى فوز إيران على سوريا 1-0 في طهران وتعادل كوريا الجنوبية 0-0 في سيؤول والإمارات مع لبنان 0-0 في دبي.

فاز المنتخب الايراني على نظيره العراقي0-3 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر.

ويذکر ان المباراة جرت ليل الثلاثاء على ستاد خليفة الدولي في الدوحة حيث سجل الاهداف الـ 3 كلا من علي رضا جهانبخش (الدقيقة 2) و مهدي طارمي (الدقيقة 68) و علي قلي زاده (الدقيقة 90) لصالح المنتخب الايراني.

وبذلك حصدت ايران حتى الآن 6 نقاط لتستقر في صدر المجموعة الاولى، فيما بقي العراق في المركز الرابع بالمجموعة بنقطة واحدة. كما حقق بهذا الفوز، مدرب المنتخب الايراني، دراغان سكوسيتش رقما قياسيا بـ9 انتصارات متتالية.

وشهدت الجولة الأولى فوز إيران على سوريا 1-0 في طهران وتعادل كوريا الجنوبية 0-0 في سيؤول والإمارات مع لبنان 0-0 في دبي.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الثاني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة للعراق و15 للبحرين و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

وبعد أن كان منتخب قطر ضمن التأهل إلى كأس العالم بصفته يمثل الدولة المضيفة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.