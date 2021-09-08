النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

مساعدة مالية من حزب الله لأهالي انفجار التليل في عكار

قدم حزبُ الله مساعدةً ماليةً لأهالي شهداءِ وجرحى تفجيرِ التليل مساهمةً منه في تخفيفِ الاعباءِ عن كاهلِهم.
رمز الخبر: ۵۶۸۶۹
تأريخ النشر: 08 September 2021

موقع تابناك الإخباري_بعد ثلاثة اسابيع على فاجعة تفجير التليل ، مبادرة تقدم بها حزب الل لمساعدة اهالي الشهداء والجرحى ... مبادرة حملها وفد ترأسه رئيس حركة الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق الى الاهالي والى جانبه رؤساء بلديات ومخاتير الدريب الاوسط .

اهالي الشهداء والجرحى شكروا لحزب الله هذه الالتفاتة في ظل غياب المساعدة والدعم الرسميين تجاه معاناتهم المتفاقمة جراء الحرمان.

اهالي وعوائل شهداء وضحايا انفجار التليل اعتبروا وقوف أهل المقاومة الى جانبهم من انبل واشرف المواقف التي رافقتهم في محنتهم.

وكان الجيش اللبناني أعلن أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أدى الانفجار إلى استشهاد 28 شخصا وجرح 79.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
هيئة الأسرى: الأسرى يهددون بإشعال السجون حال استمرت الإجراءات العقابية بحقهم
في حادثة أشبه بأفلام هوليود.. ملعقة طعام تكسر هيبة الكيان المحتل وتعريه أمام العالم
قائد في الحرس الثوري: نرصد تحركات الزمر الارهابية في المنطقة
ايران تدعو الى تعاون الحكومة العراقية في خفض نفقات زيارة الاربعين
اللجنة الأولمبية الدولية: حرمان مصارع جزائري من اللعب 10 سنوات لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي
المجلس الاعلى للثورة الثقافية يرصد التطورات الثقافية والعلمية في البلاد جيدا
من التحديات امام ثقافة السلام بث الكراهية والتخويف من الاسلام والاجانب
تشييع مهيب لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
المخاوف الجادة تتمثل في وجود الترسانة النووية لدى الكيان الصهيوني
منسق حركة الجهاد الإسلامي في سوريا: المجاهدون المحررون يعرفون وجهتهم ولن يستطيع الاحتلال أن يجد لهم أثرا
المنتخب الايراني يفوز على نظيره العراقي 0-3 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم
وزير النقل يختبر أول قطار في العالم يعمل بالهيدروجين
علامة سمارت للسيارات الكهربائية تكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة المسماة "كونسبت واحد"
تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من المسلحين في درعا البلد
عملية معتقل جلبوع.. فرحة فلسطينية وتخبط اسرائيلي
نبذة عن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا عبر نفق الحرية
الكاظمي يؤدي مراسم الزيارة لمقام الإمام علي بن أبي طالب (ع)
احتفالات في غزة بتحرر الأسرى من سجن جلبوع
أسرى التحالف في صنعاء: قادتنا يرفضون اتصالاتنا بهم لصرف مرتبات لأسرنا
بينيت: الجيش الإسرائيلي بحالة استنفار قصوى بعد عملية "جلبوع"
جولة في أحد المراكز التابعة للجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء
رابطة علماء اليمن تعزي برحيل المرجع الحكيم والشيخ قبلان
الجزائر..انتخابات محلية مبكرة ذات أهمية خاصة في مناطق القبائل
النيابة العامة تنفذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري بعد سنة على الجريمة
أوساط الإحتلال تقر بإخفاق أمن الكيان في سجن حلبوع
البطش: أي اغتيال لأبطال عملية جلبوع سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا
صدمة إسرائيلية من نجاح ستة أسرى فلسطينيين بالهروب من سجن جلبوع الأشد تحصينا
بلينكن يتوجه إلى قطر لبحث الجهود الأمريكية بشأن أفغانستان
إطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسيرة اسراء الجعابيص
حزب الله: تحرر الأسرى الفلسطينيين الستة إنجاز نوعي يشكل صفعة للاحتلال وفشلا لأجهزته