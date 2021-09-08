مساعدة مالية من حزب الله لأهالي انفجار التليل في عكار

موقع تابناك الإخباري_بعد ثلاثة اسابيع على فاجعة تفجير التليل ، مبادرة تقدم بها حزب الل لمساعدة اهالي الشهداء والجرحى ... مبادرة حملها وفد ترأسه رئيس حركة الاصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق الى الاهالي والى جانبه رؤساء بلديات ومخاتير الدريب الاوسط .

اهالي الشهداء والجرحى شكروا لحزب الله هذه الالتفاتة في ظل غياب المساعدة والدعم الرسميين تجاه معاناتهم المتفاقمة جراء الحرمان.

اهالي وعوائل شهداء وضحايا انفجار التليل اعتبروا وقوف أهل المقاومة الى جانبهم من انبل واشرف المواقف التي رافقتهم في محنتهم.

وكان الجيش اللبناني أعلن أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أدى الانفجار إلى استشهاد 28 شخصا وجرح 79.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون طلب إجراء تحقيق لكشف ملابسات انفجارعكار، كما دعا إلى استنفار الأجهزة الأمنية والطبية بالمنطقة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج، ما دفع الجيش اللبناني إلى الإعلان أنه سيداهم محطات الوقود والمستودعات وسيصادر أي كميات مخبأة ويوزعها على المواطنين.