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الكتب المدرسية تدخل السوق السوداء في لبنان

دخلت الكتبُ المدرسيةُ في لبنان السوقَ السوداء، ودورُ النشرِ تتريثُ في الطباعةِ بسببِ تخبطِ اسعارِ صرفِ الدولار.
رمز الخبر: ۵۶۸۶۴
تأريخ النشر: 08 September 2021

موقع تابناك الإخباري_السوق السوداء تقتحم الكتب المدرسية، ووزارة الإقتصاد لم تصدر حتى الآن لائحة اسعار الكتب الصادرة عن مركز البحوث.. ولذا تسلل بعض المكتبات للمتاجرة ببيع مخزونه بسعر اعلى مما تسلمه به قبل عام وعامين على سعر دولار خاص بالكتب المدرسية يوازي نصف سعر السوق السوداء .

دور النشر تتريث في طباعة كتب المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد بإنتظار ما ما سيؤول إليه مسار التسعير وتحديد المدارس لوائحها المطلوبة.

على خط المدرسة الرسمية، وقعت وزارة التربية إتفاقا مع منظمة اليونيسف لتامين كتب طلابها مجانا ولكن بعض المدارس الخاصة تتطلع الى أن تستفيد من هذا الأمر أيضا.

بين المكتبات ودور النشر والمدارس يقع الطلاب وذووهم في حيرة من امرهم ، لتنضم ازمة الكتاب الى ما شابهها من ازمات البلد المتراكمة.

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