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الجهاد: المقاومة تتابع كل ما يجري ميدانيا ومستعدة لمواجهة جميع الاحتمالات

رمز الخبر: ۵۶۸۶۳
تأريخ النشر: 07 September 2021

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب أن العدو الاسرائيلي يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى الشعب الفلسطيني، من خلال قصفه لمواقع المقاومة في قطاع غزة.

وفي تصريح لموقع تابناك للأخبار، أضاف شهاب، " المقاومة تتابع كل ما يجري ميدانيا وعينها دائما على ما يجري في الضفة الغربية والقدس ويدها دائما على الزناد استعدادا لمواجهة كل الاحتمالات".

*حركة الجهاد: الأبطال الستة جزء من الرد على أي اعتداء إسرائيلي بحق الأسرى

اعتبر القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أن الأسرى في حالة اشتباك مباشر مع العدو الإسرائيلي، والابطال الستة الذين انتزعوا حريتهم أمس، انتقلوا إلى مرحلة مواجهة أخرى مع العدو، وبالتالي هم جزء من حالة الرد على أي عدوان إسرائيلي يرتكب سواء بحق الأسرى داخل السجون أو بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفي تصريح لموقع تابناك للأخبار، قال شهاب، "نحن في حالة صراع طويل ومستمر مع العدو الصهيوني وندرك أن هذا الطريق
سيوصلنا إما للنصر أو الشهادة".

وأكد أن أي اعتداء على شعبنا الفلسطيني بعمومه سيقابل برد من المقاومة الفلسطينية.

*الجهاد الاسلامي تشيد بخطوة الجمهورية الاسلامية الايرانية تزويد لبنان بالوقود

رأى القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داوود شهاب أن مساعدة الجمهورية الاسلامية للبنان من خلال تزويدها بالوقود خطوة جريئة وشجاعة في مواجهة المشروع الأمريكي الذي يستهدف كل من يساند محور المقاومة.

وفي تصريح لموقع تابناك للأخبار، قال شهاب إن "ما قامت به الجمهورية الإسلامية بالتنسيق مع قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان هي خطوة بلا شك جريئة وشجاعة وتمثل منتهى التحدي للغطرسة الأمريكية والصهيونية ولكل الأطراف التي تحاول أن تفرض حصارا وعزلة على لبنان".

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