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حركة حماس تدعو لتوفير الحاضنة الشعبية لحماية أسرى جلبوع

رمز الخبر: ۵۶۸۶۰
تأريخ النشر: 07 September 2021

تصريح /تابناك_أشاد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان بانتزاع ستة أسرى حريتهم من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة، واصفاً العملية ب"البطولية" وأنها تمثل انتصارا للأسرى وصفعة قوية بوجه "اسرائيل".

ووجه رضوان التحية للأسرى في سجون الاحتلال الذين استطاعوا الحصول على الحرية وانتزاعها من سجانيهم ويخرجوا من سجن جلبوع الأكثر تحصينا وحراسة عبر فوهة نفق، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير الحماية والحاضنة الشعبية لهؤلاء الأسرى.

وأكد القيادي بحماس أن قضية الأسرى على سلم أولوياتهم في الحركة مضيفا انه لن يهدأ للمقاومة بال حتى تحقيق حرية كل الاسرى.

وكان ستة أسرى فلسطينين قد هربوا فجر امس الإثنين عبر فوهة نفق من داخل سجن جلبوع القريب من منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة.

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