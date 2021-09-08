مأساة الطرقات ترافق سيارات المواطنين في محافظة إب

تشكو محافظة إب من خطوطها المتكسرة والشبه المنتهية وخاصة في مركز المحافظة التي تعد من أهم المناطق السياحية في اليمن.

موقع تابناك الإخباري_مدينة إب هي مركز اللواء الأخضر والعاصمة السياحية لليمن وهذه شوارعها الرئيسية، لا يكاد السائق يتجاوز بضعة أمتار من طرقها حتى يسقط في حفرته التالية بعد أن تنزلق سيارته ومركبته في حفرة قبلها، وهكذا لا يخلو شارع فيها من الحفر والأكسار المتفاوتة.

الإزدحام وعرقلة السير المروري داخل طرق وشوارع المدينة المكتظة بالسكان أحد نتائج خراب الطريق.

منذ فترة ليست قصيرة تعاظمت مشكلة طرق المدينة وآثارها المترتبة على أكثر من صعيد دون أن تسجِّل السلطة المحلية جهوداً تذكر لحل المشكلة أو الحد منها؛ باستثناء وعود متكررة على ألسنة المسؤولين.

قبل أن يسأل المواطن هنا متى يتم إصلاح طرق المدينة ترميماً وصيانةً وتنظيما، على المسؤولين أن يَسألوا ويُسألوا لمَ وكيف تتخرب الطرق وما معايير العمل وأين يكمن الخلل؟ في ضعف الصيانة أم سوء التنفيذ؟ في مدينة غزيرة الأمطار متعددة الأنشطة.