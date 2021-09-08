الرئيس سعيد: سنتصدى لمحاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة

حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد مما وصفها بمحاولات "التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة" قائلا إنه سيتم التصدي لها بالقانون.

موقع تابناك الإخباري_وذكرت الرئاسة التونسية أن موقف سعيّد جاء خلال إشرافه امس الاثنين على "موكب إحياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني"، في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حيث قال إن "منتسبي سلك الحرس الوطني مصدر فخر وإلهام لكل التونسيات والتونسيين".

وأشار إلى أنه حرص على المشاركة في احياء "هذه الذكرى الخالدة اعترافا بالبطولات التاريخية لسلك الحرس الوطني وانجازاته المميّزة التي تعدّت الجوانب الأمنية لتشمل قطاعات ومجالات تدخّل أخرى غير تقليدية."

وشدّد الرئيس سعيد على أن منتسبي سلك الحرس الوطني مصدر فخر وإلهام لكلّ التونسيات والتونسيين، حاثا إياهم على أن يكونوا قدوة في كل خطوة في الطريق التي خطّها الشعب التونسي.

وأكد سعيّد "على وحدة الدولة وعلى أن السيادة فيها للشعب"، وأضاف أنه "سيتم التصدي بالقانون لكل محاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة وتوظيفها لخدمة مصالح جهات معينة وذلك حتى تظل هذه المرافق عمومية وطنية للجميع على قدم المساواة".