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الخارجية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع تركيا وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب

نفت سوريا اليوم الثلاثاء بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع تركيا وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
رمز الخبر: ۵۶۸۵۴
تأريخ النشر: 07 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح صحفي: تعقيباً على تصريحات وزير خارجية النظام التركي حول وجود مفاوضات مباشرة مع سورية في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب فإن الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف المصدر "بات معروفاً للقاصي والداني بأن النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويخالف بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد قال في حديث عبر قناة تركية انه يوجد تواصل بين بلاده وسوريا حول القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب واوضح أن "المفاوضات اللازمة جارية على مستوى الخدمات الخاصة والاستخبارات"، حسب قوله.

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