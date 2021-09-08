أوغلو يتحدث عن محادثات مع سوريا ودمشق تنفي

قال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو ان الحكومة التركية تجري اتصالات مع الحكومة، في القضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب.

وقال أوغلو خلال مقابلة مع قناة "أن تي في" التركية إنه "لا شك في أننا نجري مفاوضات سياسية مباشرة مع الحكومة السورية، لكن في قضايا أمنية، ومحاربة الإرهاب". وأشار إلى أن "المفاوضات اللازمة جارية على مستوى الخدمات الخاصة والاستخبارات..هذا طبيعي".

من جانبه أكد رئيس دائرة المخابرات العسكرية التركية السابق إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير إعلامية تركية بشأن لقاء مرتقب، بين رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، ورئيس جهاز الأمن السوري علي مملوك قريباً في العاصمة العراقية بغداد.

وقال بكين لصحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة: "بسبب تمزق العلاقات التركية-السورية عام 2011، تكبد الطرفان التركي والسوري خسائر مادية ومعنوية كبيرة".

وأوضح نائب رئيس حزب "الوطن" التركي أن "اللقاءات التي تم تنفيذها من خلال دول وسيطة، مثل روسيا وإيران لسنوات عدة، لم يكن لها معنىً كبيراً"، مضيفاً أن العملية التي بدأت مع فيدان ستعيد بالتأكيد تنشيط القنوات الدبلوماسية والسياسية.

ونفى مصدر في الخارجية السورية بشدة وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع أنقرة وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال المصدر انه بات معروفاً للقاصي والداني أن النظام التركي الحاكم هو الداعم الرئيسي للإرهاب

واضاف ان تركيا باتت بسبب نظامها خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار بالمنطقة والعالم.