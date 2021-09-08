صالح يشدّد على أهمية وضع خطط تخفيف مشاكل البطالة والفقر

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص ووضع خطط تخفيف مشاكل البطالة والفقر.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية،تلقتة "تابناك" أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط خالد بتال النجم".

وشدد الرئيس صالح بحسب البيان على "الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التخطيط في رسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها مؤسسات الدولة كافة، إلى جانب توفير الإحصاءات والبيانات، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي تتطلب إصلاحات على مختلف الصعد والقطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي".

واشار رئيس العراق إلى "أهمية إصلاح القطاعين العام والخاص ووضع الخطط الكفيلة لمعالجة وتخفيف مشاكل البطالة والفقر".

من جانبه، قدم الوزير خالد بتال إيجازاً لرئيس الجمهورية، بشأن سير عمل الوزارة والمهام التي تعكف عليها، إلى جانب خططها المستقبلية في رفع مستوى أداء مؤسسات الدولة نحو إنجاز أفضل.