رئيس الوزراء يتلقى دعوة من محمد بن زايد لزيارة الإمارات

تسلم رئيس مجلس الوزراء البحريني دعوة لزيارة الإمارات من سفير الإمارات لدى البحرين سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدا على ما يجمع البحرين والإمارات من علاقات أخوية راسخة.

موقع تابناك الإخباري_أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، على ما يجمع البحرين والإمارات من علاقات أخوية راسخة عززت التعاون الثنائي على جميع الصعد، بما أسهم في الدفع بها نحو مجالات أرحب من العمل والتنسيق المشترك.

ونوه خلال لقائه بقصر القضيبية أمس سفير الإمارات لدى البحرين سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من اهتمامٍ ودعم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونقل السفير الإماراتي تحيات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى ولي العهد، الذي حمّله نقل تحياته إلى ولي عهد أبوظبي.

وقد تسلّم رئيس الوزراء رسالة خطية من بن زايد، تضمّنت دعوة لزيارة الإمارات، ورحب بهذه الدعوة، مشيرًا إلى مواصلة ترسيخ العلاقات الأخوية بما يجسّد الروابط الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب سفير الإمارات لدى البحرين عن شكره وتقديره لولي العهد على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الإماراتية.