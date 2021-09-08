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سرايا القدس: لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة

أصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، بيانا اليوم الثلاثاء أكدت من خلاله الوقوف إلى جانب الاسرى في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها بعد الهزة الكبرى التي تعرض لها الاحتلال امس بهروب 6 أسرى من سجن جلبوع.
رمز الخبر: ۵۶۸۴۴
تأريخ النشر: 07 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أصدرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، بيانا اليوم الثلاثاء أكدت من خلاله الوقوف إلى جانب الاسرى في ظل الاعتداءات التي يتعرضون لها بعد الهزة الكبرى التي تعرض لها الاحتلال امس بهروب 6 أسرى من سجن جلبوع.

وفيما يلي نص البيان:

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

تصريح مقتضب صادر عن سرايا القدس

أمام ما يتعرض له أسرانا الأبطال عامة وأسرى حركة الجهاد الإسلامي خاصة، من عدوان واضح وحملة تنكيل وتنقلات واسعة، نتيجة الهزة الكبرى التي تعرض لها العدو، بعد عملية انتزاع الحرية البطولية نؤكد في سرايا القدس على التالي:

أولاً: إننا وبكل وضوح ودون أي مواربة، لن نسمح بالمطلق باستمرار العدوان على الأسرى، ولن نترك أسرانا وحدهم ولن نخذلهم.

ثانياً: نقول للعدو، إنه لن يمنعنا أي تعقيد من ممارسة واجبنا تجاه إخوتنا الأسرى وكل خياراتنا مفتوحة.

"وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ"

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