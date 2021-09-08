الكاظمي يفتتح نصب شهداء جهاز مكافحة الإرهاب: لن ننام قريري الأعين حتى القضاء على آخر إرهابي

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي خلال افتتاحه النصب التذكاري، "نفتتح هذا العمل الفني العراقي الخالص، استذكاراً وتخليداً ووفاءً لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفاناً لملاحمهم".

وأضاف،"نسجل اعتزازنا كعراقيين بكل اسم من أسماء الشهداء الأبطال، الذين لولا تضحياتهم ما كنّا لنقف هذه الوقفة هنا".

وتابع: "شهداؤنا هم فخر العراق، ومن هذا المكان، ومن أمام أسمائهم المخطوطة نعدهم بأن تضحياتهم لن تذهب هدراً، وأن عوائلهم وأطفالهم في ذمتنا".

وأردف بالقول، "نزهو بفخر واعتزاز أن لدينا كعراقيين هذا النوع من الرجال الذين استرخصوا أرواحهم في حب الوطن، على الرغم من الألم الذي يعتصرنا ونحن نقرأ أسماء هؤلاء الأبطال من شهداء قواتنا الأمنية".

واستطرد الكاظمي، "قبل ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك حاولت التعرض على قطعاتكم"، مؤكدا: "لن نغمض أعيننا، ولن ننام قريري الأعين حتى القضاء على آخر إرهابي في العراق".

وختم قائلا، "مع كلمات سورة الفاتحة المباركة ترحماً على هذه الأرواح الطاهرة، نقول للعراقيين: اطمئنوا، فإن لكم من بين أبنائكم جنوداً أوفياء أرواحهم ترخص دونكم، وفي سبيل العراق".