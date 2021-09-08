طالبان تعلن عن حكومتها: على العالم أن يضع حدا للعداوة مع أفغانستان

أعلنت طالبان عن تشكيل حكومة أفغانية جديدة برئاسة الملا محمد حسن آخند، وأوضحت أن هناك عدد من الحقائب في حكومة تصريف الأعمال لم يتم تعيين وزرائها.

موقع تابناك الإخباري_وذكر المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بتعيين حسن آخند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني بردار قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وأفاد مجاهد بتعيين أمير خان متقي قائما بأعمال وزير الخارجية وعباس ستاكينزاي قائما بأعمال نائب وزير الخارجية وسراج الدين حقاني قائما بأعمال وزير الداخلية، فيما سيتولى الملا يعقوب مجاهد، نجل مؤسس "طالبان" الراحل الملا محمد عمر، منصب القائم بأعمال وزير الدفاع.

وأعلن مجاهد عن تعيين عبد الحق وثيق رئيسا بالوكالة للمخابرات ومحمد إدريس رئيسا للبنك المركزي والمولوي فصيح الدين قائدا للجيش بالوكالة، بينما سيتولى هداية الله بدري منصب وزير المالية وسيشغل شيخ الله منير حقيبة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال.

وأوضح المتحدث باسم الحركة أن هذه التشكيلة مؤقتة وليست دائمة. وقال إنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، مضيفا: "أعلنا الوزارات التي كنا في أمس الحاجة إليها، وإن شاء الله سنعلن الوزارات الباقية في المستقبل".

وقال مجاهد إن الحركة ستسعى لأن تكون كافة أطياف المجتمع الأفغاني لها دور في الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك أشخاص خارج البلاد يسعون للفوضى في كابل، وأن هناك جهات أجنبية تقف وراء المظاهرات، مؤكدا أن الحكومة الجديدة لن تسمح بإثارة الفوضى في أفغانستان.

وأعلن مجاهد أن طالبان تريد إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وقال "نتوقع أن يضع العالم حدا للعداوة مع أفغانستان وأن يمد يد العون للشعب الأفغاني".

وفيما يلي وزراء الحكومة في أفغانستان.

رئيس الوزراء بالوكالة: الملا محمد حسن آخند

النائب الأول لرئيس الوزراء: الملا برادر آخند

النائب الثاني لرئيس الوزراء: مولوي عبد السلام حنفي

وزير الدفاع بالوكالة: الملا محمد يعقوب مجاهد

وزير الخارجية بالوكالة: أمير خان متقي

وزير الداخلية بالوكالة: الملا سراج الدین حقاني

وزير المالية بالوكالة: الملا هدایت الله بدري

وزیر الثقافة والإعلام بالوكالة: الملا خیرالله خیرخوا

وزير الاقتصاد بالوكالة: قاري دین محمد حنیف

وزير العدل بالوكالة: المولوي عبدالحکیم شرعي

وزیر القبائل والحدود بالوكالة: نور الله نوري

وزير توسعة القرى بالوكالة: یونس اخوندزاده

وزير المنفعة العامة بالوكالة: الملا عبدالمنان عمري

وزير المعادن والبتروليم بالوكالة: الملا محمد عیسی اخوند

وزير المياه والكهرباء بالوكالة: الملا عبداللطیف منصور

وزير التعليم العالي: عبدالباقي حقاني

وزير المخابرات بالوكالة: نجيب الله حقاني

وزير شئون المهاجرين بالوكالة: خليل الرحمن حقاني

رئيس الرئاسة العامة للاستخبارات بالوكالة: الملا عبد الحق وثيق

رئيس البنك المركزي بالوكالة: الحاج محمد إدريس

رئيس الشئون الإدارية بالوكالة: أحمد جان أحمدي

وكيل وزارة الدفاع: الملا محمد فاضل مظلوم

رئيس الأركان: القاري فصيح الدين

وكيل وزارة الخارجية: شير محمد عباس ستانكزي

وكيل وزارة الداخلية: المولوي نور جلال

وكيل وزارة الثقافة والإعلام: ذبيح الله مجاهد

النائب الأول للرئاسة العامة للاستخبارات: الملا تاج مير جواد

النائب الإداري للرئاسة العامة للاستخبارات: الملا رحمة الله نجيب

وكيل وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات: الملا عبد الحق آخند