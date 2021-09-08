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تفاصيل جديدة يُكشف عنها حول هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع

ووصف معلقون، فرار المعتقلين من خلال نفق نجحوا في حفره على مدى عدة أشهر، من داخل زنزانة إلى خارجه، بأنه مشابه تماما لما يجري في الأفلام.
رمز الخبر: ۵۶۸۴۰
تأريخ النشر: 07 September 2021

نشرت قناة "اسرائيلية"، صباح اليوم الاثنين 6/9/2021، تفاصيل جديدة حول هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الواقع في مدينة بيسان شمال کیان الاحتلال.

ووفقا للقناة الـ 12 الإسرائيلية، فإن هروب الأسرى الستة وقع في الجناح رقم (2) داخل سجن جلبوع والذي يعد من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا، مبينة ان هذا الجناح يقع بالقرب من السياج الأمني للسجن.

وتشير التقديرات إلى أن حفر النفق استغرق عدة سنوات، وأنه كانت تنتظر الأسرى 6 سيارات للهروب، لنقلهم مباشرةً إلى الضفة الغربية.

وبحسب القناة فقد تم حفر النفق أسفل "مغسلة" المرحاض، وتمكنوا من الخروج عبر بئر الصرف الصحي للسجن. وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن أول من اكتشف عملية الهروب هم مزارعين يعملون في المنطقة، وظنوا أنهم "لصوص" قبل أن يهربوا، حيث تم إبلاغ الشرطة الإسرائيلية بذلك.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن الأسرى استغلوا انشغال الحراس بعيد رأس السنة العبرية، ووجود قوات قليلة بالسجن، مشيرين إلى أن إدارة مصلحة السجون تلقت مؤخرًا معلومات بأنه قد تكون هناك أعمال شغب في أحد السجون، لكن يبدو أن هذه المعلومات كان هدفها إخفاء خطة الهروب.

ووصف مصدر أمني ما جرى بأنها حادثة محرجة للغاية بالنسبة لمصلحة السجون، وأن التخطيط لها كان معد منذ فترة طويلة دون وجود أي معلومات استخباراتية حول ذلك.

وقالت القناة، "يبقى السؤال حول كيفية تمكن الأسرى من حفر نفق من هذا النوع داخل السجن، الذي يعتبر من أحد أفضل السجون في إسرائيل"، معتبرةً ما جرى بأنه فشل كبير لمصلحة السجون.

ووصف معلقون، فرار المعتقلين من خلال نفق نجحوا في حفره على مدى عدة أشهر، من داخل زنزانة إلى خارجه، بأنه مشابه تماما لما يجري في الأفلام.

ويُوصف السجن في إسرائيل بأنه "سجن الخزنة" بسبب إحكام الإجراءات فيه، لمنع أي محاولة فرار منه.

المصدر: فلسطين اليوم

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