طهران: سيتم استئناف المفاوضات النووية في فيينا

وقال المتحدث انه حينما يتم التحقق من تنفيذ اميركا لالتزاماتها ويتم ضمان مصالح ايران بدقة في اطار الاتفاق النووي، حينها ستقوم ايران بتنفيذ التزاماتها.

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بانه سيتم استئناف المفاوضات النووية في فيينا والتي يجب ان تؤدي الى توفير مصالح ايران، داعيا اميركا الى المجيء الى فيينا بجدول اعمال حقيقي والتخلي عن ذهنية فترة ترامب التي لن تعود لها سوى بالفشل الاقصى.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين حول احتمال ان يقوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الى ايران: ان القضايا الفنية بين الوكالة ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية يتم الاعلان عنها من قبل المتحدث باسم المنظمة، وان الاجتماع القادم لمجلس الحكام هو اجتماع عادي.

وحذر اي طرف من ارتكاب خطأ في الحسابات والذهاب في اتجاه يؤثر على المفاوضات في فيينا واكد بان الاستغلال السياسي للقضايا الفنية للوكالة سيتبعه رد مختلف من جانب ايران واضاف: ان العلاقات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي علاقات فنية ومبنية على الاحترام وهنالك تفاهم صحيح وعميق بين الجانبين ونحن نامل بان لا يتدخل البقية في هذا التفاهم. لقدسمعت عن زيارة غروسي لكنني لا اعلم هل انه مخطط له ام لا حيث ينبغي السؤال من منظمة الطاقة الذرية بهذا الصدد الا ان المحادثات بين الجانبين مستمرة بصورة منتظمة.

وحول ضرورة استئناف المفاوضات النووية قال: ان مبدا المفاوضات سيستمر وقد اعلنت ايران في مختلف المستويات بان المفاوضات التي بدات بين ايران ومجموعة "4+1" للاطمئنان من تنفيذ اميركا لالتزاماتها كلها الواردة في الاتفاق النووي والقرار 2231 ستستمر بالتاكيد.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: انه على الجانب الاميركي ان يعلم بانه لن يحقق بذهنية فترة ترامب سوى الفشل الاقصى، وعلى اميركا المجيء الى فيينا بجدول اعمال حقيقي.

*مفاوضات فيينا ليست للوصول الى نص جديد

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بان مفاوضات فيينا فنية تماما للاطمئنان الى تنفيذ الاتفاق النووي من قبل اميركا والاطراف الاخرى وليست من اجل الوصول الى نص جديد والقبول بالتزامات جديدة.

*ايران لن تنتظر الى الابد لتمارس اميركا الضغوط على الشعب الايراني باداة الحظر غير القانونية

وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" حول تصريحات المندوب الاميركي في الشان الايراني روبرت مالي بانهم لا يمكنهم انتظار طهران الى الابد للعودة الى المفاوضات قال: ليست ايران التي تركت الاتفاق النووي وخرقت القرار 2231 بل ان اميركا هي التي خرقت الاتفاق النووي والقرار الاممي ايضا.

واضاف: ان ايران متواجدة في طاولة وغرفة الاتفاق النووي دوما وعلى اميركا الحصول على ترخيص الحضور في هذه الطاولة والغرفة.

واكد خطيب زادة انه على الاميركيين ان يعرفوا موقعهم جيدا واضاف: ان ايران لن تنتظر الى الابد لتمارس اميركا الضغوط على الشعب الايراني باداة الحظر غير القانونية وهذه النافذة محدودة لواشطن ونامل ان يدرك المسؤولون الاميركيون كيف ينفذون التزاماتهم.

وقال المتحدث انه حينما يتم التحقق من تنفيذ اميركا لالتزاماتها ويتم ضمان مصالح ايران بدقة في اطار الاتفاق النووي، حينها ستقوم ايران بتنفيذ التزاماتها.