قائد القوة البحرية: حققنا نجاحات عديدة في ظروف الحظر

وفي حديث صحفي له اليوم الثلاثاء بمناسبة اتمام الرحلة الخامسة والسبعين لمجموعة من القطع البحرية الايرانية الى المحيط الاطلسي ، اعتبر الادميرال شهرام ايراني ان هذا اليوم يمثل أكبر حدث في التاريخ العسكري لبحرية الجيش الايراني.

أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية أن قواته حققت نجاحات عديدة في ظل الحظر والتهديد، موضحا ان هذه النجاحات تحققت في مجال السطح وتحت السطح اضافة الى الجو حيث تم تصنيع تجهيزات استراتيجية ، ومن المؤمل ان نشهد قريبا ازاحة الستار عن أول محرك بحري ايراني مصنوع في البلاد بشكل كامل.

وفي حديث صحفي له اليوم الثلاثاء بمناسبة اتمام الرحلة الخامسة والسبعين لمجموعة من القطع البحرية الايرانية الى المحيط الاطلسي ، اعتبر الادميرال شهرام ايراني ان هذا اليوم يمثل أكبر حدث في التاريخ العسكري لبحرية الجيش الايراني.