النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۰مشاهدات
‍ پ

امير عبداللهيان: القطاع الخاص هو القوة الدافعة للعلاقات بين الدول

وعقدت الندوة الأولى لوزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية أمس باستضافة وزير الخارجية ومساعده لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والمدراء العامين بالوزارة.
رمز الخبر: ۵۶۸۳۴
تأريخ النشر: 07 September 2021

أعتبر وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، أن القطاع الخاص هو القوة الدافعة للعلاقات بين الدول وعاملا يسهم في مصداقية السياسة الخارجية ومكوناتها، وأكد عزم الجهاز الدبلوماسي على دعم دور ومشاركة القطاع الخاص في العلاقات مع الدول.

وعقدت الندوة الأولى لوزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية أمس باستضافة وزير الخارجية ومساعده لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والمدراء العامين بالوزارة.

وفي الاجتماع الذي حضره رئيس غرفة إيران ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية المشتركة لإيران مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى بعض الشركاء التجاريين المهمين لبلدنا، أكد عبداللهيان على إصرار وزارة الخارجية على دعم دور ومشاركة القطاع الخاص في العلاقات مع الدول.

وأشار وزير الخارجية إلى توفير لقاح كورونا كأحد الأولويات العليا لوزارة الخارجية، موضحا إجراءات هذه الوزارة في تسريع توريد اللقاح الذي يحتاجه البلاد، ورحب بتعاون القطاع الخاص في هذا المجال.

بدوره شكر غلام حسين شافعي رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية، وزير الخارجية على هذه الدعوة، واصفا الندوة كأول مبادرة واجتماع من قبل وزارات الحكومة الـ13 مع القطاع الخاص، ودعا إلى استمرار هذه الاجتماعات في الأشهر المقبلة.

وقدمت الجهات الاقتصادية الفاعلة في القطاع الخاص في الاجتماع، آرائها حول تطوير العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، وخاصة الجيران والشركاء التجاريين الرئيسيين، ودعت وزارة الخارجية إلى المزيد من الدعم للقطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى، خاصة خلال اللجان المشتركة.

وناقش الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة وغرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية، بالنظر إلى المكانة الحقيقية للقطاع الخاص في لجان التعاون الاقتصادي المشتركة، واستمرار الندوات وحضور رئيس غرفة التجارة في اجتماعات مساعدي وزارة الخارجية بما يتوافق مع القضايا الاقتصادية وترتيب أولويات القضايا المتعلقة بتنظيم المعابر الحدودية وتعزيز البنية التحتية للبلاد التي تنهض بصادرات الدولة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد: المقاومة تتابع كل ما يجري ميدانيا ومستعدة لمواجهة جميع الاحتمالات
الجبهة الشعبية: من الضروري أن ينتفض شعبنا دفاعا عن المسجد الاقصى والمقدسات
حركة المجاهدين: تهديدات الاحتلال لغزة ولبنان لن تنال من إرادة المقاومة
حركة حماس تدعو لتوفير الحاضنة الشعبية لحماية أسرى جلبوع
أول مصمم أزياء للرجال بغزة يطَوّعَ دراسته لتكنولوجيا المعلومات
مأساة الطرقات ترافق سيارات المواطنين في محافظة إب
فصائل المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من التعرض للأسرى في السجون
الرئيس سعيد: سنتصدى لمحاولات التسلل إلى الأسلاك الحيوية في الدولة
الجهاد الإسلامي: نحذر الاحتلال من أي محاولة للمساس بالأسرى داخل سجونه الظالمة
الخارجية تنفي وجود تواصل أو مفاوضات مع تركيا وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية: نأمل في تشغيل مطار كابول واستقباله المسافرين خلال الأيام القليلة القادمة
بلينكن: طالبان تعهدت مجددا بالسماح للأمريكيين والأفغان بالمغادرة بحرية
تحقيق إسرائيلي:حارسة البرج غفت وموظفو كاميرات المراقبة سهوا عنها لحظة خروج الاسرى
أوغلو يتحدث عن محادثات مع سوريا ودمشق تنفي
وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة نجحت في تنظيم أكبر عملية إجلاء في التاريخ
نبذة عن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا عبر نفق الحرية
الكاظمي يؤدي مراسم الزيارة لمقام الإمام علي بن أبي طالب (ع)
احتفالات في غزة بتحرر الأسرى من سجن جلبوع
بينيت: الجيش الإسرائيلي بحالة استنفار قصوى بعد عملية "جلبوع"
جولة في أحد المراكز التابعة للجنة الوطنية لشؤون الأسرى بصنعاء
رابطة علماء اليمن تعزي برحيل المرجع الحكيم والشيخ قبلان
الجزائر..انتخابات محلية مبكرة ذات أهمية خاصة في مناطق القبائل
أسرى التحالف في صنعاء: قادتنا يرفضون اتصالاتنا بهم لصرف مرتبات لأسرنا
النيابة العامة تنفذ حكم الإعدام بحق قتلة الشاب عبدالله الأغبري بعد سنة على الجريمة
أوساط الإحتلال تقر بإخفاق أمن الكيان في سجن حلبوع
البطش: أي اغتيال لأبطال عملية جلبوع سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا
صدمة إسرائيلية من نجاح ستة أسرى فلسطينيين بالهروب من سجن جلبوع الأشد تحصينا
بلينكن يتوجه إلى قطر لبحث الجهود الأمريكية بشأن أفغانستان
إطلاق حملة دولية للإفراج عن الأسيرة اسراء الجعابيص
حزب الله: تحرر الأسرى الفلسطينيين الستة إنجاز نوعي يشكل صفعة للاحتلال وفشلا لأجهزته