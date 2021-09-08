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مقتل 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في واشنطن

وأضاف أن الحادث وقع مساء أمس السبت عندما نزل شباب مجهولون من سيارتهم وأطلقوا النار على المارة ثم اختفوا.
رمز الخبر: ۵۶۸۳۲
تأريخ النشر: 07 September 2021

أفادت شرطة مقاطعة كولومبيا الأمريكية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، جراء حادث إطلاق نار وقع، أمس السبت، في شمال غرب واشنطن.

وقال رئيس إدارة شرطة المقاطعة، روبرت كونتي، للصحفيين: "قتل 3 أشخاص نتيجة حادث إطلاق النار. كما تم نقل 3 جرحى بإصابات لا تهدد حياتهم إلى المستشفى".

وأضاف أن الحادث وقع مساء أمس السبت عندما نزل شباب مجهولون من سيارتهم وأطلقوا النار على المارة ثم اختفوا.

وتابع: "إنا مجرد محبط. نتحدث منذ وقت بعيد عن قضية العنف باستخدام الأسلحة النارية. نعرف أن هذه القضية لا تعتبر نادرة بالنسبة لواشنطن، لكنني أعتقد أن ذلك يشير إلى وجود مرض بشكل عام نشهده في مجتمعنا. وهذا المرض هو العنف باستخدام الأسلحة... ويوجد لدينا أشخاص يرتكبون هذه الجرائم".

هذا ووعد بدفع مكافأة قيمتها 75 ألف دولار مقابل أي معلومات حول مطلقي النار.

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