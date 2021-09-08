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حرس الثورة الإسلامية يحذر اقليم شمال العراق: سنرد على الإرهابيين

وأكد أن الحكومة العراقية وإقليم كردستان يجب ألا يسمحا للإرهابيين بالتجول وإقامة مقرات في هذه الأرض للتهديد وخلق حالة من انعدام الأمن ضد إيران، مضيفا: نعتبر أي تقصير في هذا الصدد متعارضاً مع حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين البلدين.
رمز الخبر: ۵۶۸۳۱
تأريخ النشر: 07 September 2021

أشار قائد القوات البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية إلى استغلال الجماعات الإرهابية والمسلحة اقليم شمال العراق لإحداث حالة من انعدام الأمن في المناطق الحدودية الإيرانية، مؤكدا ان استمرار هذا الوضع لا يمكن تحمله من قبلنا وسنرد الرد اللازم على الإرهابيين.

وعقب بعض التحركات الجديدة للجماعات الإرهابية المسلحة في المناطق الحدودية الشمالية الغربية للبلاد، قام العميد محمد باكبور، بزيارة الوحدات والمخافر الحدودية في هذه المنطقة، موضحا أنه على الرغم من التأكيدات المتكررة وإبلاغ مسؤولي الإقليم في شمال العراق حول تحركات الجماعات الإرهابية والمسلحة في منطقتهم للتسلل والقيام بأعمال تخريبية ضد بلادنا وعدم التعامل مع هذه الظاهرة، قائلا: منذ سنوات، تستخدم الجماعات الإرهابية والمعادية للثورة التابعة للاستكبار العالمي وأجهزة المخابرات الأجنبية جغرافية اقليم شمال العراق لزعزعة الأمن والهدوء في المناطق الحدودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومضايقة الاهالي الذين يعيشون في هذه المناطق. وفي هذا الشأن تم تذكير الحكومة العراقية ومسؤولي اقليم شمال العراق .

وأكد أن الحكومة العراقية وإقليم كردستان يجب ألا يسمحا للإرهابيين بالتجول وإقامة مقرات في هذه الأرض للتهديد وخلق حالة من انعدام الأمن ضد إيران، مضيفا: نعتبر أي تقصير في هذا الصدد متعارضاً مع حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين البلدين.

وأكد العميد باكبور بالقول: بالنظر إلى الأوضاع في المنطقة وإمكانية الرد الحاسم والمؤلم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الجماعات الإرهابية المرتبطة بأعداء الثورة والنظام الإسلامي المتواجدين في اقليم شمال العراق، ندعو سكان هذه المناطق الى الابتعاد عن مقار الإرهابيين حتى لا يتعرضوا لأي أذى.

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