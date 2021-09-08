قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل الشيخ عبد الأمير قبلان

ان سماحة قائد الثورة الاسلامية قدم في برقيته الى الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله تعازيه برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

قدم سماحة قائد الثورة الاسلامية في برقية موجهة الى الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله ، التعازي برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

ویذکر ان سماحة قائد الثورة الاسلامية قدم في برقيته الى الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصرالله تعازيه برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

وقدم سماحة قائد الثورة الاسلامية تعازيه برحيل العالم المجاهد المرحوم حجة الاسلام والمسلمين الشيخ عبدالامير قبلان رحمه الله الى أسرته الكريمة و الى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وكل مريديه واصدقائه وجميع الشيعة في لبنان وقال : كان صديقا غاليا ووفيا لتيار المقاومة ولسماحتكم ، وقضى حياته المباركة في خدمة الاهداف السامية في لبنان. ان رحيله مدعاة للاسف ، وأسأل الله تعالى ان يتغمده بالرحمة والغفران .