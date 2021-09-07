نبذة عن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا عبر نفق الحرية

نجح ستة أسرى فلسطينيين، صباح اليوم الإثنين، بالفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، عبر نفق حفروه، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.

موقع تابناك الإخباري_ومن بين الأسرى الفارين أسير ينتمي لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والبقية للجهاد الإسلامي، أحدهم حاول الهروب بذات الطريقة سابقا.

ويقضي أغلب الأسرى أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفيما يلي نبذة عن الأسرى الستة:

O زكريا الزبيدي (45 عاما)

- مواليد مخيم جنين شمال الضفة الغربية

- القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى (جهاز عسكري محسوب على حركة "فتح").

- انتخب عضوا في المجلس لثوري لحركة فتح عام 2006.

-اعتقل من مدينة رام الله في الضفة الغربية يوم 27 فبراير/شباط 2019.

-لا زال موقوفا ولم يصدر بحقه حكم.

- التهمة: الانتماء لكتائب الأقصى.

O مناضل يعقوب عبدالجبار نفيعات (32 عاما)

-مواليد بلدة يعبد قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية

- اعتقل عام 2006 وأفرج عنه عام 2015 .

-أعيد اعتقاله عام 2016 ثم عام 2020.

-التهمة: الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

-ما زال موقوفا ولم يصدر بحكم حكم.

O يعقوب محمود أحمد قادري (39 عاما)

-مواليد قرية بير الباشا قضاء جنين شمال الضفة الغربية

- تعرض عام 2000م للمطاردة من الاحتلال.

-شارك في معركة الدفاع عن مخيم جنين عام 2002م.

- اعتقل في 18 أكتوبر/تشرين أول 2003.

- عام 2004 صدر بحقه الحكم بالسجن المؤبد مرتين و 35 عاماً.

- في عام 2014م حاول مع مجموعة من الأسرى الفرار من سجن شطة، عبر نفق، لكن المحاولة لم تنجح.

O أيهم فؤاد نايف كمامجي (35 عاما)

- مواليد قرية كفر دان من مدينة جنين شمال الضفة الغربية

-بدأ الاحتلال في مطاردته في مايو 2003.

-اعتقلته قوات الاحتلال في 4 يوليو/تموز 2006م.

-حُكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.

O محمود عبد الله علي عارضة (46 عاما).

- مواليد بلدة عرابة قضاء جنين.

- اعتقل لأول مرة عام 1992م و تم إطلاق سراحه عام 1996م.

- تم اعتقاله من جديد بذات العام بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 1996.

- محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى خمسة عشر عاماً.

- التهمة: الانتماء والعضوية للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والمشاركة في عمليات للمقاومة.

O محمد قاسم أحمد عارضة (39 عاما)

- مواليد بلدة عرّابة قضاء مدينة جنين.

- اعتقل في كمين إسرائيلي بتاريخ 7 يناير/كانون ثاني 2002، ثم أفرج عنه منتصف شهر مارس من العام 2002م.

-بتاريخ 16 مايو/أيار 2002م، تم محاصرته واعتقل في مدينة رام الله.

- الحكم: 3 مؤبدات و 20 عاما.



